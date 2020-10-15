5 причин посмотреть сериал “Руммейт”: российские “Друзья”, блогер Анфиса Черных, загадочная Лиза Арзамасова и не только

15.10.2020, 21:25, Разное

Российские “Друзья”



На отечественном телевидении “нулевых” было немало попыток повторить успех культовых зарубежных сериалов – “Счастливы вместе”, “Как я встретил вашу маму” или “В Филадельфии всегда солнечно”. Но до “Друзей”, которые до сих пор остаются хитом стриминг-сервисов, не доходил никто. “Руммейт”, для которого безусловным референсом стал легендарный сериал с Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом Лебланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером, тоже, вроде как, развивается в четырех стенах одной квартиры, расположенной в знаменитом доме на Котельнической набережной, но концентрируется на судьбах четырех арендаторов – совершенно не похожих друг на друга молодых людях, приехавших из разных уголков большой страны с вечной мечтой покорить Москву. Приморский авантюрист Артем, компьютерный гений Мага из Минеральных Вод, начинающая блогер из Казани Наиля и интеллигентная калининградка Варя попадают в различные трудные и смешные ситуации, ссорятся, мирятся, помогают друг другу, а заодно и своим соседям. Радикальное отличие от знаменитого голливудского сериала, как утверждает Елена Гликман, в том, что действие не замыкается в рамках одной квартиры, в сериале найдется место всей Москве – городу мечты, “который до сих пор остается центром притяжения молодых девушек и парней со всего нашего огромного постсоветского пространства”.



Столица, ограниченная не только Москвой-Сити



Мы так привыкли, что в последнее время, если речь в отечественном кино идет о российской столице, то все действие непременно сконцентрировано в Москве-Сити – своеобразном памятнике современному городу – или в парке Горького (на Красной площади снимать дорого и глупо), ответственном сразу и за ностальгию, и за “похорошевшую Москву”. Однако сериал “Руммейт” выходит далеко за эти кинематографические пределы. И в данном случае речь не только о высотке на Котельнической, где когда-то жили Фаина Раневская, Клара Лучко, Нонна Мордюкова и другие видные деятели культуры. В ход идут, например, в ней же расположенный кинотеатр “Иллюзион”, где любит смотреть классику мирового кинематографа один из приехавших из ближнего Зарубежья рабочих, делающий ремонт в соседней от ребят квартире. И расположенный там же – на Котельнической – музей Галины Улановой, и Хитровская площадь с Китай-городом, теперь самым модным прогулочным маршрутом молодых москвичей, и набережная Яузы, куда доходят разве что знающие местные жители, но которая редко входит в традиционный столичный экскурсионно-туристический маршрут из-за своей аутентичности и державного проигрыша условной Берсеневской набережной.



“Последняя героиня” Анфиса Черных



Того самого наивного блогера из Казани в сериале играет актриса Анфиса Черных, получившая всенародную славу после выхода фильма “Географ глобус пропил”. С тех пор прошло целых семь лет, но за это время Анфиса успела сыграть не только в таких популярных фильмах, как “Кухня. Последняя битва” и “Елки новые”, но и стать победительницей реалити-шоу “Последний герой”, где в финале одолела заядлого “холостяка” Илью Глинникова. В “Руммейт” усилия блогера Наили в исполнении Черных оценивает заслуженный вайнер России Андрей Борисов (в роли самого себя), но это для Наили становится далеко не главным. Интересно, что сама 24-летняя Черных признается, что старается уделять соцсетям меньше времени, чем реальной жизни, что так не похоже на большинство ее сверстников.

Эксцентричная Ольга Волкова



Сожителей Наили сыграли в основном начинающие актеры – Юрий Насонов, выпускник РГИСИ, уже успевший отметиться ролью Мастера в “Щеки” и в фильмах “Проигранное место”, “Лев Яшин. Вратарь моей мечты” и сериале “Война семей”. А также Мария Геращенко, для которой “Руммейт” действительно станет первой работой в кино. Но вот соседка по дому им подобралась, что называется, исключительная. Эксцентричную бывшую балерину в сериале сыграла народная артистка России Ольга Волкова, несмотря на возраст, все еще молодая и телом, и душой. Так, перед съемками она для квартиры своей героини Елены Сергеевны придумала соорудить балетный станок, где та может не терять форму, а до, во время и после съемок продолжает вести свой Instagram. Свою героиню Волкова называет “восторженной идиоткой” и признается, что в сериале “Руммейт” есть место юмору и сарказму – относительно всех поколений “москвичей”.

Звезда “Чик” и загадочная “Папина дочка”



Круг второстепеннных персонажей не ограничивается лишь героиней Ольги Волковой. Так, в “Руммейт” одну из ключевых ролей играет звезда сериала “Чики” – на самом деле, американец Стив Окснер (в “Чиках” предстающий нерадивым кавказцем, бывшим мужем героини Ирины Горбачевой). Здесь он играет настоящего иностранца, хоть и влюбленного в русскую культуру и литературу, хоть и затапливающего квартиру главных героев. То есть роль ему – Окснер, кстати, начинал клоуном, – отводится комедийная, но не на противостоянии “свой среди чужих”, а на уровне менталитета. Как признается актер, его герой Хью “обрусел еще до своего визита в Россию благодаря литературе”. И именно с таким – классически открытым сердцем – пускается, словно и обычные отечественные провинциалы, в пучину столицы. Где им противостоит на разных этапах еще множество второстепенных персонажей в исполнении лауреата “Кинотавра” Азамата Нигманова, Михаила Полицеймако, Никиты Тарасова и даже Лизы Арзамасовой, которым здесь уготовлены роли-сюрпризы. Не камео, но совершенно неожиданные.