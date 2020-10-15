 

Из Петербурга сбежал заболевший COVID-19 американец

15.10.2020, 21:23, Разное

Любопытный случай произошел в России с американским теннисистом Сэмом Куэрри. Для участия в турнире он Санкт-Петербург Open он с домочадцами прибыл в Северную столицу на частном самолете. Во время медосмотра у спортсмена выявили коронавирус, передает Пятый канал. Иностранец отправился на самоизоляцию в один из роскошных отелей в центре города.

Прибывшим к нему для взятия повторных анализов медикам Сэм Куэрри под различными предлогами на протяжении нескольких дней не открывал дверь, а затем и вовсе без вести пропал. Выяснилось, что он, прихватив семью, сбежал из Санкт-Петербурга так же, как и прибыл в него – на частном самолете.

Международная ассоциация теннисистов проводит расследование инцидента. Спортсмену грозит колоссальный штраф в размере 100 тысяч долларов либо отстранение от участия в соревнованиях на срок до трех лет. Устанавливается круг людей, с которыми теннисист контактировал во время своего путешествия.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Мнение: ЛГБТ по прежнему проталкивает законы в РФ

14.03 / Мнение: Чужая боль

15.10 / Падение режима Лукашенко посчитали делом ближайших недель

23.09 / Мнение: В любой аптеке…

01.10 / Мнение: Суэцкий канал может пострадать от сделки ОАЭ и Израиля

06.08 / Мнение: КР-политика. Человек в маске, перчатках и презервативе

18.09 / Скандалы: Неудавшийся ужин Владимира Грачева

12.08 / История: Три сюрприза русских авиаторов

13.10 / Милонов обозвал Самбурскую самкой после ее насмешек над заработком пожарных

04.08 / Мнение: Секретное совещание Медведева

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска