Фигуристка Трусова первой в мире исполнила четверной риттбергер

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15.10.2020, 21:15, Новости дня

Российская фигуристка Александра Трусова успешно выполнила четверной риттбергер на тренировке. На данный момент этот прыжок на соревнованиях не удалось исполнить ни одной спортсменке.

На тренировках элемент пыталась исполнить только южнокорейская спортсменка Ю Ен, передает ТАСС.

Среди мужчин первым этот прыжок выполнил японский спортсмен Юдзуру Ханю.

Четверной риттбергер Трусовой прокомментировал ее тренер, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.

«У Саши все невозможное возможно!» – цитирует Sports.ru Плющенко.

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Публикация от Sasha Trusova (@avtrusova) 15 Окт 2020 в 7:38 PDT

На прошлой неделе Трусова одержала победу в женском одиночном катании на втором этапе Кубка РФ на арене «Мегаспорт» в Москве, а в ноябре прошлого года стала первой на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.

В мае 2020 года 15-летняя Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Плющенко. Между тем Тутберидзе была признана победительницей в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.



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