На Украине пригрозили РФ «потоком гробов»

15.10.2020, 21:15, Новости дня

Заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос пригрозил РФ «потоком гробов» и напомнил о войне в Чечне.

Он отметил, что военно-технический потенциал РФ значительно выше украинского. «Если посчитать количество оружия и число военнослужащих в вооруженных силах Украины и Вооруженных Силах России, это достаточно большая разница. Но есть одно «но»: украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти шесть с половиной лет войны. В украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий», – сказал Кривонос в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

По его словам, для Москвы не является проблемой «ментально начать полномасштабную агрессию» против Киева, но это может быть чревато огромными потерями. «Но они понимают, что огромное количество потерь, которые получат их вооруженные силы, – это поток гробов, которые пойдут в Российскую Федерацию. Вспомним 1994-96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в России? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно. И они понимают угрозу этого», – считает замсекретаря СНБО.

«Поэтому их задача – сделать так, чтобы мы сами себя внутри дестабилизировали, а потом они бы смогли сказать: подождите, украинцы сами не могут навести порядок в своей стране, так почему к нам претензии, почему против нас санкции?» – добавил он.

Киев ранее не раз обвинял российскую сторону во вмешательстве в дела страны. Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины, не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. В Москве отмечали, что все обвинения в ее адрес бездоказательны.

В четверг полпред РФ в Контактной группе Борис Грызлов после заседания в режиме видеоконференции заявил, что Киев продолжает саботировать попытки найти выход из тупика на переговорах Контактной группы по урегулированию в Донбассе.

В сентябре Грызлов заявил, что Украина фактически дезавуировала соглашение о дополнительных мерах по контролю за перемирием в Донбассе от 22 июля 2020 года. Он также обвинил Киев в подрыве самой основы Минских соглашений.

В июле Москва указала Киеву на нарушение Верховной радой Минских соглашений. В связи с этим в начале сентября Грызлов озвучил требование республик Донбасса к Киеву об изменении постановления Рады о назначении местных выборов.

Отметим, в Кремле подчеркивали, что отказ Киева от Минских соглашений лишит процесс по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины переговорной базы. В Кремле предупреждали о последствиях отказа Киева от Минских соглашений.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.