Мнение: Как Хантер Байден познакомил украинского бизнесмена с папой, вице-президентом

15.10.2020, 20:45, Разное

Искомая статья из NYP об украинской коррупции, которую начали цензурировать Twitter и Facebook, так как она слишком сильно дискредитирует Байдена.

Сама публикация этих материалов была ожидаемой – Трамп и его окружения изначально рассматривали дело "Бурисмы" как один из основных способов дискредитации Байдена.

Это оружие приберегалось под самые выборы и теперь активно пущено в ход. Оппоненты естественно противодействуют. Само собой Twitter и Facebook показывают свою полнейшую ангажированность с дем.партией.

Неопровержимая улика: электронная переписка о том, как Хантер Байден познакомил украинского бизнесмена с папой, вице-президентом (New York Post, США)

Как следует из электронных писем, попавших в распоряжение редакции газеты «Нью-Йорк пост» (New York Post), Хантер Байден (Hunter Biden) познакомил своего отца, тогдашнего вице-президента Джо Байдена (Joe Biden), с топ-менеджером украинской энергетической компании. Произошло это менее чем за год до того, как Байден-старший оказал давление на украинских правительственных чиновников, потребовав уволить прокурора, который расследовал деятельность компании.

Эта встреча, о которой до этого не сообщалось, упоминается в благодарственном письме, якобы отправленном Хантеру Байдену Вадимом Пожарским, консультантом Совета директоров компании «Бурисма» 17 апреля 2015 года, примерно через год после того, как Хантер вошел в Совет директоров этой компании с зарплатой, якобы доходившей до 50 тысяч долларов в месяц.

«Дорогой Хантер, спасибо, что пригласили меня в Вашингтон и дали возможность встретиться с вашим отцом и провел [так в тексте] некоторое время вместе. Это, правда [так в тексте], большая честь и удовольствие», — говорится в электронном письме.

Из электронного письма, отправленного ранее, в мае 2014 года, также следует, что Пожарский, который по имеющимся данным, был в «Бурисме» третьим лицом, просит Хантера «посоветовать, как вы могли бы использовать свое влияние» в интересах компании.

Сенсационная и убийственная переписка, которая полностью противоречит заявлению Джо Байдена, утверждавшего, что «никогда не говорил с сыном о своих деловых отношениях за рубежом»), содержится в большом массиве данных, извлеченных из ноутбука.

Ноутбук был оставлен в ремонтной мастерской в родном штате Байдена Делавэр в апреле 2019 года, о чем рассказал владелец мастерской.

В другом материале, извлеченном из ноутбука, была обнаружена непристойная 12-минутная видеозапись, в которой, по всей видимости, фигурирует Хантер (признавшийся, что борется с проблемами зависимости), курящий крэк во время полового акта с неизвестной женщиной. В материалах было множество других откровенных изображений сексуального характера.

По словам владельца ремонтной мастерской, клиент, который принес на ремонт ноутбук MacBook Pro после того, как в процессор попала вода, так и не заплатил за ремонт и не забрал ноутбук или жесткий диск со все его содержимым. Как сказал владелец, он неоднократно пытался связаться с клиентом.

Владелец мастерской не смог точно узнать в клиенте Хантера Байдена, но, по его словам, на ноутбуке была наклейка Фонда Бо Байдена, названного в честь покойного брата Хантера и бывшего генерального прокурора штата Делавэр.

Судя по попавшей в распоряжение «Нью-Йорк пост» фотографии повестки, выданной федеральным судом штата Делавэр, ноутбук и жесткий диск были изъяты ФБР в декабре, после того как владелец мастерской сообщил в ФБР о том, что они находятся у него.

Но, по словам владельца мастерской, перед тем как передать ноутбук с жестким диском в ФБР, он сделал копию жесткого диска и позже передал ее Роберту Костелло (Robert Costello), адвокату бывшего мэра Руди Джулиани (Rudy Giuliani).

О существовании жесткого диска рассказал в конце сентября в интервью газете «Нью-Йорк пост» бывший советник президента Трампа Стив Бэннон (Steve Bannon), а в воскресенье Джулиани передал в редакцию газеты его копию.

Менее чем через восемь месяцев после того, как Пожарский поблагодарил Хантера Байдена за знакомство с его отцом, тогдашний вице-президент, как уже известно, во время поездки в Киев в декабре 2015 года оказал давление на президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Арсения Яценюка, требуя, чтобы те отправили в отставку генерального прокурора Виктора Шокина, и угрожая задержать гарантию США по кредиту в размере одного миллиарда долларов.

«Я посмотрел на них и сказал: „Через шесть часов я уезжаю. Если прокурор не будет уволен, денег вы не получите"», — хвастливо заявил Байден в Совете по международным отношениям в 2018 году.

«Ну, черт побери, его и уволили»

По словам Шокина, когда в марте 2016 года его увольняли, он уже наметил «конкретные планы» по расследованию деятельности компании «Бурисма», которые «включали допросы и другие следственные действия в отношении всех членов руководства, в том числе и Хантера Байдена».

Джо Байден утверждает, что США хотели убрать Шокина с поста генпрокурора, поскольку их беспокоил вопрос коррупции, и это беспокойство разделял и Европейский союз.

Между тем, судя по содержанию электронного письма, отправленного 12 мая 2014 года (вскоре после того, как Хантер Байден вошел в Совет директоров компании «Бурисма»), Пожарский пытался заставить его использовать свое политическое влияние, чтобы помочь компании.

Письмо, в заголовке которого было указано «вопрос, требующий безотлагательного решения», было также отправлено Девону Арчеру (Devon Archer), деловому партнеру Хантера Байдена, который в то время тоже был членом Совета директоров «Бурисмы».

Пожарский отметил, что «неофициально представители новой власти склонны довольно агрессивно действовать в отношении Н. З. с целью получения от него денег».

Кто такой Н. З., в письме не говорилось, но, по-видимому, речь шла об основателе компании «Бурисма» Николае Злочевском.

Когда предполагаемая попытка вымогательства закончилась неудачей, «они приступили к конкретным действиям» в виде «одного или нескольких досудебных разбирательств», писал Пожарский.

Нам срочно нужен ваш совет о том, как вы могли бы использовать свое влияние для передачи сообщения/сигнала, чтобы остановить то, что мы считаем действиями, продиктованными политическими соображениями«, добавил он.

Хантер Байден ответил, что они с Арчером находятся в Катаре, в Дохе, и попросил прислать дополнительную информацию об «официальных (если таковые имеются) обвинениях, выдвигаемых против „Бурисмы"».

«Кто, в конечном счете, стоит за этими нападками в отношении компании? Кто в нынешнем временном правительстве может пресечь подобные нападки», — добавил он.

Обмен этими письмами произошел в тот же день, когда компания «Бурисма» объявила о расширении совета директоров и включении в его состав Хантера Байдена, который согласно пресс-релизу (теперь уже удаленному с веб-сайта компании), был назначен ответственным за «юридический отдел компании и будет оказывать компании поддержку в отношениях с международными организациями». Как следует из многочисленных сообщений, Хантер Байден фактически вошел в совет директоров в апреле 2014 года.

В прошлом году адвокат Хантера сказал, что тот «не был членом руководства», добавив: «Хантер никогда не отвечал за юридические дела компании».

Примерно через четыре месяца после (начала) переписки Хантера Байдена с Пожарским Арчер переслал Хантеру Байдену цепочку электронных писем по теме «влияние повышения налогов на объемы производства компании «Бурисма», в которой Пожарский сообщал, что Кабинет министров Украины представил в Верховную раду новый законопроект о налогах.

«Если этот закон будет принят, он уничтожит весь частный сектор газодобычи в зародыше», — писал Пожарский.

В письме от 24 сентября 2014 года Пожарский также сообщил, что «собирается передать эту информацию в посольство США здесь, в Киеве, а также в офис господина Амоса Хохштейна (Amos Hochstein) в Штатах».

В то время Хохштейн был только что назначен специальным посланником Госдепартамента и координатором по международным энергетическим вопросам.

В декабре 2017 года государственная энергетическая компания Украины группа «Нафтогаз» сообщила, что Хохштейн занял пост независимого директора в наблюдательном совете компании, но в понедельник он объявил о своей отставке.

«Компания вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и попытками олигархов обогатиться за счет сомнительных сделок», — написал Хохштейн в статье, опубликованной в украинской газете «Киев Пост» (Kyiv Post).

Помимо отрицания того, что он говорил с Хантером Байденом о своих зарубежных деловых связях, Джо Байден неоднократно отрицал наличие в этих отношениях с участием компании «Бурисма» конфликта интересов или незаконных действий.

В феврале прошлого года во время выступления в программе «Тудей» («Today») на телеканале «Эн-Би-Си» (NBC) он вспылил, когда соведущая Саванна Гатри (Savannah Guthrie) спросила его, можно ли считать «неприемлемым то, что [Хантер] занял этот пост, зная, что на самом деле его ввели в состав директоров потому, что эта компания хотела получить доступ к вам». «Это не так. Вы говорите то, о чем сами понятия не имеете», — ответил Байден-старший.

В декабре прошлого года на встрече с общественностью в Айове, организованной Демократической партией во время праймериз, Джо Байден также вышел из себя. Один из присутствовавших обвинил его в том, что он отправил Хантера на Украину «чтобы тот получил работу и работал в газовой компании без всякого опыта работы в области газодобычи, чтобы получить доступ к… президенту». «Ты, мужик, врешь, черт возьми. Это неправда, и никто никогда этого не говорил», — вскипел от злости Байден.

Потом Байден продолжил оскорблять мужчину, когда тот начал выступать, назвав его «жирным» и сказав, что «тебе, чувак, надо отжиматься».

ФБР направило вопросы об изъятии ноутбука и жесткого диска в прокуратуру штата Делавэр, представитель которой сказал: «Моя канцелярия не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о проведении расследования».

Адвокат Хантера Байдена отказался комментировать подробности, но при этом обрушился с критикой в адрес Джулиани.

«Он распространяет развенчанные многими конспирологические теории о семье Байдена, слепо доверяя лицам, связанным с российской разведкой», — заявил адвокат Джордж Месирес (George R. Mesires), имея в виду Джулиани.

На просьбы прокомментировать ситуацию ни Пожарский, ни представители предвыборного штаба Джо Байдена не ответили. Связаться с Хохштейном не удалось.

Эмма-Джо Моррис (Emma-Jo Morris), Габриэль Фонруж (Gabrielle Fonrouge)

https://inosmi.ru/politic/20201015/248327077.html – цинк

Можно ожидать, что до выборов последуют и другие разоблачения семейства Байденов. Поможет ли это Трампу, узнаем уже скоро.

Представитель Facebook заявил, что ограничение доступа к публикации газеты The New York Post о Хантере Байдене связано с проведением проверки достоверности приведенных в ней фактов. Доступ и репосты этой статьи также ограничил и Twitter.

Вот так вот ненавязчиво корпорации берут на себя роль цензоров.