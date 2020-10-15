Мнение: О сроках закрытия Москвы на новый некарантин

15.10.2020, 20:40, Разное

CoVID-19 наступает. Московские власти пока лавируют между точечными изоляциями и локальными запретами, то запирая дома школьников, то выпуская младшеклассников, но закрывая ночные клубы. Но это всё полумеры. Вторая волна уже набрала ход и её так просто не остановишь.

В общем, как говорят специалисты, вопрос уже не ставится закрывать или нет. Вопрос – когда?

Мы здесь не одиноки, кстати. Европа с нами или даже чуть впереди. Франция – введён комендантский час в ряде городов. Великобритания – карантин в Северной Ирландии, в Лондоне дискуссии вокруг жёсткого локдауна.

В России суточный прирост выявленных случаев COVID-19 пока немного притормозил – 13754 случая, общее количество случаев составило 1.354 млн. Возможно это связано с локальным сокращением тестов пару дней назад. #Москва зафиксировала снижение до 3942 новых случаев. По России без Москвы количество новых случаев поставило новый рекорд – 9.81 тыс. Смертность резко выросла, количество случаев относительно тестов продолжает расти в среднем по стране 3%, в Москве выше – 5.5%.

С 25 сентября Москва стала публиковать данные о числе госпитализированных с Covid-19. Это важная информация, так как именно запасы коечного фонда являются критически важными для принятия решений об уходе на жёсткий карантин. В итоге темпы госпитализации увеличиваются. При этом ужесточаются требования для госпитализации – если в конце сентября госпитализировалось 40-50% от числа заболевших, то сейчас – всего лишь 20%. Такое может объясняться тем, что власти Москвы всерьёз опасаются, что койки скоро могут закончиться. А ещё быстрее закончатся врачи.

Пока нет официальной информации по заполненности коечного фонда (по неофициальным данным на начало октября примерно половина коечного фонда была заполнена). Будем внимательно следить за этими цифрами. Если темпы заболеваний и госпитализаций продолжат нарастать, то введение карантина – вопрос двух-трёх недель

Вы готовы к такому развитию событий?