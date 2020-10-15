В Одессе задержали участника “Исламского государства”

15.10.2020, 20:35, Новости дня

Сотрудники Службы безопасности Украины провели в Одессе спецоперацию и задержали участника террористической организации “Исламское государство” (ИГИЛ). Иностранца разыскивал Интерпол, сообщили в пресс-службе СБУ 15 октября.

Оперативники СБУ получили информацию, что на территорию Украины прибыл нелегально гражданин одной из стран Центральной Азии. По данным ведомства, иностранец прошел подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.

В Украине злоумышленник хотел организовать транзитную переправку боевиков из разных стран в ряды ИГИЛ.

По решению Офиса генерального прокурора Украины задержанного экстрадировали и передали компетентным органам его страны.