 

Швеция хочет увеличить расходы на оборону на 40% из-за действий России

15.10.2020, 20:35, Новости дня

Левые силы правительства Швеции 15 октября предложили увеличить оборонный бюджет страны на 40% с 2021-го по 2025 год из-за действий России, которые угрожают безопасности в регионе. Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на министра обороны страны Петера Хулквиста.

Это наибольшее увеличение обороноспособности за последние 70 лет, заявил он. По мнению шведского чиновника, нельзя исключать вооруженного нападения на Швецию.

В правительстве предположили, что нападение на страну может начаться с важных гражданских и военных объектов, саботажа и “ликвидации ключевых людей”. Всю территорию затронут интенсивные боевые действия с серьезными последствиями на местном и региональном уровнях, опасаются в правительстве Швеции.

Оборонный законопроект предусматривает увеличение расходов на 27 млрд крон ($3,1 млрд), или до 40% по сравнению с предыдущими госзатратами.

Расходы на оборону Швеции, не входящую в НАТО, в настоящее время составляют 1,1% от валового внутреннего продукта.

Пока непонятно, когда в шведском парламенте состоится голосование за это предложение. В случае одобрения Швеция будет иметь третью армейскую бригаду, оснащенную артиллерией, и несколько местных оборонных батальонов, отметил Хулквист. Также в стране увеличат количество призывников.

В прошлом году правительство Швеции планировало ввести новый налог для банков и пополнить казну на 5 млрд крон ($508 млн) на оборону страны к 2022 году на фоне ухудшающегося прогноза о внешних угрозах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10 / У Криштиану Роналду выявили коронавирус

27.07 / Экономика: Долгосрочная стратегия РФ начала приносить миллиарды долларов

25.07 / В Сети появилось видео с затонувшего в Керченском проливе бронетранспортера

24.09 / Адвокат Колесниковой задержана в Белоруссии

01.09 / Политолог: Слова Лукашенко о «братстве» нельзя считать извинением перед Россией

12.10 / Посол Болгарии прибыл в МИД из-за высылки российских дипломатов из Софии

08.08 / В Минздраве оценили слухи о скорой массовой вакцинации от COVID-19

13.07 / Программу по переводу автомобилей на газ планируют расширить на всю Россию

06.07 / Патриарх Кирилл выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть

04.10 / Le Point – в новой книге Депардье продолжает идти против тенденций современной эпохи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска