Кто убил девочку? – Личное мнение

15.10.2020, 20:20, Разное

Вчера в канализационном колодце в Домодедово нашли труп 15-летней школьницы.

Три дня искали-искали, и вот результат — девочка была изнасилована и убита.

По горячим следам нашли и преступника: 20-летнего парня, её же знакомого. Сидели на лавочке, обжимались, он — захотел продолжения, она — отказала.

Он изнасиловал, потом задушил. Тело сбросил в колодец.

Девочка пропала ещё 10 октября. 12-го мать обратилась в полицию. Школьницу искали все — и полиция, и волонтёры.

Нашли. Преступление как бы даже раскрыто.

Но кто на самом деле убил девчонку? Я считаю, что не только тот, кто уже признался в полиции.

Как говорят педагоги, девочка не любила быть дома. Хорошо училась при этом, но вот дом — убегала оттуда. Ей было лучше на лавочке, чем в семье.

Замкнутая. Необщительная. Могло ли всё закончиться как-то иначе?

Связалась бы 15-летняя школьница с разнорабочим из Ульяновской области? Целовалась бы с ним на лавочке ночью в сквере, будь у неё дома нормальные родители?

То-то и оно, что нет. Девочка из нормальной семьи просто бы не оказалась в такой ситуации.

Так кто на самом деле убил девчонку, как считаете?