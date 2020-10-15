Кто убил девочку? – Личное мнение
15.10.2020, 20:20, Разное
Вчера в канализационном колодце в Домодедово нашли труп 15-летней школьницы.
Три дня искали-искали, и вот результат — девочка была изнасилована и убита.
По горячим следам нашли и преступника: 20-летнего парня, её же знакомого. Сидели на лавочке, обжимались, он — захотел продолжения, она — отказала.
Он изнасиловал, потом задушил. Тело сбросил в колодец.
Девочка пропала ещё 10 октября. 12-го мать обратилась в полицию. Школьницу искали все — и полиция, и волонтёры.
Нашли. Преступление как бы даже раскрыто.
Но кто на самом деле убил девчонку? Я считаю, что не только тот, кто уже признался в полиции.
Как говорят педагоги, девочка не любила быть дома. Хорошо училась при этом, но вот дом — убегала оттуда. Ей было лучше на лавочке, чем в семье.
Замкнутая. Необщительная. Могло ли всё закончиться как-то иначе?
Связалась бы 15-летняя школьница с разнорабочим из Ульяновской области? Целовалась бы с ним на лавочке ночью в сквере, будь у неё дома нормальные родители?
То-то и оно, что нет. Девочка из нормальной семьи просто бы не оказалась в такой ситуации.
Так кто на самом деле убил девчонку, как считаете?
Источник: Лена Миро
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