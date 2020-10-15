Ученые заявили, что мясо из клеточных культур может быть питательнее обычного

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15.10.2020, 20:17, Разное

Исследователи из Университета Тафтса смогли создать генно-инженерные мышечные клетки коров, чтобы производить полезные компоненты растений, которых нет в говядине. Воспользовавшись каротиноидным путем, специалисты заставили клетки коров производить бета-каротин.
Таким опытом эксперты показали, что мясо, которое выращивают на клеточных культурах, по калорийности лучше, чем мясо, которое выращивают обычным образом. Исследователь Эндрю Стаут объясняет, что у коров не имеется гена, вырабатывающего бета-каротин, потому они разработали мышечные клетки, продуцирующие такое фитопитальное вещество. Эксперты смогли научиться отдавать эти фитонутриенты на культивированное мясо методом, неосуществимым в обычном производстве.

Ученые подчеркивают, что разведенная подобным образом говядина имеет много витаминов, добавок и активных веществ. Клетки имеют низкий уровень окисления липидов, и такой процесс считают фактором увеличенного риска онкологических процессов.



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