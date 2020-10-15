“Гарантия моей порядочности”: Гоша Куценко отверг обвинения звезды TikTok в домогательстве

15.10.2020, 20:17, Разное

Популярный актер Гоша Куценко дал интервью одному из отечественных изданий, в котором опроверг обвинение в домогательстве, предъявленное ему блогером TikTok. По словам знаменитости, в общении с дамой имело место недоразумение.

Отправной точкой комментария артиста стала серия видеообращений, опубликованных около трех месяцев назад звездой ресурса TikTok, имеющей ник aliin.b. В них блогер, фигурально говоря, обвинила Гошу Куценко в попытке интимного домогательства. Однако в беседе с журналистами актер отметил, что его поведение было истолковано абсолютно неправильно. “Я искал танцовщицу в Питере, хотел отснять, как мой герой берет уроки хореографии. Мне дали телефон некоей Алины”, – так объяснил он причину знакомства с блогером. По словам Куценко, упомянутая дама была приглашена им в кафе, с перспективой возможного участия в телесъемках . Однако выяснилось, что новая знакомая является “самой крутой феминисткой Петербурга”. И, по всей видимости, ей показалось, что телезнаменитость имеет желание совершить над ней сексуальное насилие прямо в заведении при посетителях. Тем не менее, звезда экрана заявил, что отнесся к вечерней спутнице со всем уважением.



К слову, Гоша Куценко признался, что в случае, если бы был рожден женщиной, также стал бы феминисткой. “Теперь я кастинги делаю только через агентства. Это будет гарантия моей порядочности”, – резюмировал он. Тем не менее, актер увидел и положительный момент в неоднозначной ситуации – её кумир телезрителей планирует в будущем использовать в качестве хорошего эпизода для своего фильма. Об этом сообщает Paparazzi.ru.