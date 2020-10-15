Алексей Чумаков признался, что 18 лет назад его домогался мужчина

15.10.2020, 20:17, Разное

Популярный российский певец Алексей Чумаков рассказал, как 18 лет назад к нему приставал мужчина. Этой информацией супруг Юлии Ковальчук поделился в рамках интервью для YouTube-канала «Алена, блин!».

Инцидент произошел на кастинге в мюзикл «Чикаго». Чумаков не прошел его, однако позже ему все-таки удалось реализовать себя в профессии. Филипп Киркоров заявил, что ему понравилось исполнение Чумакова, поэтому он пообещал перезвонить начинающему артисту. На следующий раз певец отправился на танцевальный кастинг, где принимали участие множество профессионалов. Он думал, что должны быть отдельные очереди для танцоров и исполнителей, но разделение не присутствовало.

Растерявшись, Чумаков не сразу понял, что нужно отправляться в конец. Он обратился к парню, который стоял рядом. Пока певец узнавал информацию о кастинге, тот успел потрогать его за переднюю часть штанов. У артиста есть друзья с нетрадиционной сексуальной ориентацией, с которыми он поддерживает нормальное общение. Тогда Чумаков понял, что парень решил специально так сделать, чтобы тот отправился в конец очереди.

Несмотря на то, что артист не прошел прослушивание, ему впоследствии удалось поработать с Филиппом Киркоровым. С королем отечественной эстрады у Чумакова в процессе карьеры складывались разные отношения. Крупный конфликт между ними произошел в рамках проекта «Фактор-А». Тогда, по мнению Киркорова, Чумаков повел себя не совсем хорошо. Знаменитости наладили общение только спустя два года.