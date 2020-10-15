 

Мнение: Переоценка запасов

15.10.2020, 20:00, Разное

Сообщается о том, что Китай сделал пероценку запасов газа на месторождении Фулинь в провинции Сычуань. Переоценка выглядит весьма внушительной: доказанный объем увеличился с 191,8 миллиарда кубометров — до 792,6 миллиардов. В мае этого года было заявлено, что ежедневная добыча газа на этом месторождении составляет 17 млн кубометров (или 6 с небольшим миллиардов кубометров в год). Но теперь в планах нарастить добычу до 13 миллиардов кубометров в год, а вообще Китай намерен удвоить добычу газа на национальной территории к 40 году и избавиться от газовой зависимости.

Встает вопрос об анонсированном проекте Сила Сибири-2. Китай уже сейчас не выбирает объемы газа из Силы Сибири, а наращивание собственной добычи сделает импорт российского газа попросту ненужным. Хотя, конечно, как резерв на черный день иметь две трубы, да еще и построенные за чужие деньги – почему бы и нет.

Однако скорее всего, Газпром уже не остановить. Силу Сибири-2 будут строить при любых раскладах. Торговля газом – побочный вид деятельности Газпрома. Основное его предназначение – распределение колоссальных сумм среди нужных людей. Все остальное – как сложится.

Источник: Эль Мюрид



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