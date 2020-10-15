 

Анастасия Шульженко подает еще один иск к Тарзану и Королевой

15.10.2020, 19:53, Разное

Актриса Анастасия Шульженко заявила о намерении подать еще один иск в суд к Тарзану и Наташе Королевой. Стриптизер во время встречи с любовницей после разгоревшегося скандала оттолкнул ее, в результате падения она получила травму головы.
Шульженко решила защитить в суде честь и достоинство. Наташа Королева в одном из интервью сказала, что они с Тарзаном рассматривали актрису в качестве предполагаемой суррогатной матери. Эти сведения сразу же опровергла официальный представитель Шульженко. Она сообщила, что в РФ на данную роль может претендовать только та женщина, которая уже родила для себя ребенка. У самой же актрисы пока нет детей.

По словам представителя знаменитости, Шульженко публично назвали девушкой легкого поведения и воровкой. В результате скандала пострадала ее репутация. Иск не будет подаваться только в том случае, если Сергей Глушко и Наташа Королева извинятся перед актрисой за оскорбления.

К тому же, куда более серьезными оказались последствия от ушиба, который получила Анастасия Шульженко. У актрисы и ранее было не очень хорошее зрение, а сейчас оно ухудшилось еще больше. В результате иск будет переквалифицирован, поскольку причинены тяжкие повреждения.



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