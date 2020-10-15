Жена Петросяна Брухунова спровоцировала слухи о второй беременности

15.10.2020, 19:53, Разное

Татьяна Брухунова спровоцировала многочисленные слухи о своей второй беременности. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram она показала фотографию, на которой фолловеры рассмотрели заметно округлившийся живот.

Весной нынешнего Татьяна Брухунова подарила своему супругу Евгению Петросяну сына, которого назвали Ваган. Информацию о рождении юморист рассекретил по случаю своего юбилея в сентябре. Во время общения с фолловерами Брухунова допустила, что может родить еще раз.

На обнародованном снимке четко видны изменения в фигуре супруги Евгения Петросяна. Брухунова делала фотографию в зеркало, поэтому на первом плане оказался именно округлившийся живот. Нашлись и те, кто заявил, что она не беременна, а просто плотно поела. Сама же жена юмориста никак не прокомментировала эту информацию.



Изображение взято с: Instagram @bruhunova

В целом все подписчики заявляют, что Татьяне Брухуновой очень идет материнство. Недавно она объяснила необычное имя сына. Супруга Петросяна рассказала, что мальчика назвали в честь дедушки. Звездная чета мечтает, чтобы малыш был похож на него. С армянского языка имя переводится как “Щит”, следовательно, человек находится под защитой.