 

Жена Петросяна Брухунова спровоцировала слухи о второй беременности

15.10.2020, 19:53, Разное

Татьяна Брухунова спровоцировала многочисленные слухи о своей второй беременности. В разделе «Истории» в социальной сети Instagram она показала фотографию, на которой фолловеры рассмотрели заметно округлившийся живот.
Весной нынешнего Татьяна Брухунова подарила своему супругу Евгению Петросяну сына, которого назвали Ваган. Информацию о рождении юморист рассекретил по случаю своего юбилея в сентябре. Во время общения с фолловерами Брухунова допустила, что может родить еще раз.

На обнародованном снимке четко видны изменения в фигуре супруги Евгения Петросяна. Брухунова делала фотографию в зеркало, поэтому на первом плане оказался именно округлившийся живот. Нашлись и те, кто заявил, что она не беременна, а просто плотно поела. Сама же жена юмориста никак не прокомментировала эту информацию.

Изображение взято с: Instagram @bruhunova
В целом все подписчики заявляют, что Татьяне Брухуновой очень идет материнство. Недавно она объяснила необычное имя сына. Супруга Петросяна рассказала, что мальчика назвали в честь дедушки. Звездная чета мечтает, чтобы малыш был похож на него. С армянского языка имя переводится как “Щит”, следовательно, человек находится под защитой.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Москва намерена перейти на евро с 2024 года

11.07 / Мнение: О прологе к национальной катастрофе России в 8 словах

15.10 / Ученые заявили, что мясо из клеточных культур может быть питательнее обычного

29.07 / «Никто никуда не уходит»

04.08 / Мнение: Почему испанский король вынужден бежать из своей страны

31.07 / Мнение: “Борьба за Украину”

15.09 / Журналист: Кремлю нравится идея “финляндизации” Белоруссии

16.07 / Мнение: О шокирующем родстве Ельцина и Путина

22.07 / Киркоров разочарован дуэтом с парнем Бузовой

16.07 / Мария Кожевникова назвала главный промах сценаристов “Универа”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска