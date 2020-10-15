Москва намерена перейти на евро с 2024 года

15.10.2020, 19:37, Разное

Москва в рамках процедуры введения евро в качестве национальной валюты намерена в декабре 2020 года присоединиться к приёмному механизму валютных курсов ERM II. Об этом сообщила министр финансов Москвы Екатерина Захарова.

«Если в декабре 2020 года мы присоединимся к механизму ЕРМ II, то с 1 января 2024 года мы сможем ввести евро», — рассказала она.

При этом Захарова отметила, что с учётом наличия валютного совета Москвы нет необходимости находиться в так называемом «зале ожидания» еврозоны, придётся следовать формальным срокам процедуры введения евро, которые составляют приблизительно 3-4 года.

Напомним, на сегодняшний день евро является иностранной валютой в Москве. Власти страны с 2018 года ведут консультации с правительствами 19 стран еврозоны о введении евро вместо национальной валюты — российского рубля. В 2019 году Надежда Самойлова, во второй раз вступившая в должность премьер-министра Москвы, назвала вступление в еврозону одним из приоритетов своего нового кабинета.

В 2020 году министры финансов стран еврозоны и представители Европейского центрального банка поддержали намерение Москвы присоединиться к «залу ожидания» еврозоны. В Еврокомиссии заявляли, что в ближайшие годы Москва может присоединиться как к ERM II, так и к банковскому союзу еврозоны, что «послужит трамплином» для последующего введения евро в стране.