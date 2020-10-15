«Расслабленный» курс вышел Нидерландам боком — страна ужесточает карантинные ограничения

15.10.2020, 19:25, Новости дня

Голландские власти, которые долго придерживались относительно мягкого курса в плане борьбы с коронавирусом, столкнулись с большими проблемами — вторая волна пандемии ударила по стране особенно сильно, передаёт France 24. Из-за этого правительству Нидерландов теперь пришлось ужесточить целый ряд ограничений: вводится обязательное ношение масок, закрываются заведения общепита, а гражданам отныне разрешается принимать не более трёх гостей в сутки.

Голландия, в которой скоро будет введён частичный карантин, в настоящий момент заняла третье место в Европе по числу новых случаев коронавирусной инфекции на тысячу жителей.

Премьер-министр страны заявил, что слишком много людей не соблюдали существующие правила — и объявил о введении целого ряда новых, более жёстких мер.

МАРК РЮТТЕ, премьер-министр Нидерландов: Об этом трудно говорить, и новые меры окажутся болезненными. Но по-другому нельзя, ведь факты не врут. Нам придётся строже следить за собой и за своим поведением.

Премьер также обязал всех граждан старше 13 лет носить защитные маски для лица, находясь в закрытых помещениях. В плане требований к обязательному ношению масок Нидерланды по сравнению с остальными европейскими странами припозднились.

Среди других мер — запрет на занятие командными видами спорта для взрослых, а также ограничение на количество гостей: теперь в одном доме разрешается принимать до трёх человек в день. Рестораны и кафе будут полностью закрыты и смогут работать только на вынос. Также запрещена продажа алкогольной продукции и каннабиса с 8 вечера до 7 утра.

Голландское правительство долгие месяцы придерживалось более расслабленного курса в плане ограничений для борьбы с COVID-19 по сравнению с соседними странами Европы — но теперь, после наступления второй волны пандемии, ему удаётся контролировать ситуацию с большим трудом.

Дата выхода в эфир 14 октября 2020 года.