НБА теряет зрителей из-за антиамериканской пропаганды и заигрываний с Китаем

15.10.2020, 19:25, Новости дня

Финальный матч Национальной баскетбольной ассоциации в этом году привлёк неожиданно мало телезрителей, несмотря на участие величайшей звезды американского спорта, Леброна Джеймса, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, падение популярности НБА во многом связано с политизацией этого бренда и с разрушительным иностранным влиянием.

В воскресенье вечером «Лос-Анджелес Лейкерс» победили «Майами Хит» и завоевали чемпионский титул НБА. Но очень немногие это видели. Всего около пяти с половиной миллионов человек. Это самый низкий рейтинг в истории НБА. Для сравнения: в прошлом году шестой матч финальной серии НБА посмотрели 18,34 миллиона человек. И 11,4 миллиона в воскресенье вечером посмотрели игру регулярного сезона НФЛ.

Почему же это происходит? Это крах, это катастрофа. Почему?

Ну, НБА в большей мере, чем любая другая спортивная лига, связалась с политикой, с людьми, которым не нравится эта страна, и с Компартией Китая. Лига даже напечатала слова Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение». — ИноТВ) на всех своих площадках. Как и любой корпоративный активизм, это фальшь, и люди это знают. Владельцы НБА готовы жаловаться на жестокость полиции, но не могут заставить себя осудить, скажем, рабство, которое существует прямо сейчас в Китае! Посмотрите.

МАРК КЬЮБАН, бизнесмен, владелец команды «Даллас Маверикс»: Что касается прав человека, я против всех нарушений прав человека во всём мире.



МЕГИН КЕЛЛИ, журналистка: И в Китае в том числе?



МАРК КЬЮБАН: Китай не единственная страна, где нарушаются права человека…



МЕГИН КЕЛЛИ: Да, но осуждаете ли вы геноцид уйгуров, который прямо сейчас происходит в Китае?



МАРК КЬЮБАН: Я осуждаю все нарушения прав человека, да.

МЕГИН КЕЛЛИ: Почему вы не можете сказать конкретно?



МАРК КЬЮБАН: Да. Потому что в этой стране заявления действуют так: стоит где-то что-то заявить, и вы вставите это в заголовок: «Кьюбан говорит то, то и то».



МЕГИН КЕЛЛИ: А что не так с этим заголовком? «Кьюбан осуждает этнические чистки в Китае»…



МАРК КЬЮБАН: Потому что мне тогда придётся иметь дело с троллями-ботами.

МЕГИН КЕЛЛИ: Зачем НБА принимать более 500 миллионов долларов от страны, которая занимается этническими чистками?



МАРК КЬЮБАН: Зачем? То есть вы говорите, что никто никогда не должен иметь дел с Китаем. Это же клиент! Это наш клиент, и, знаете что, Мегин, я нормально отношусь к бизнесу с Китаем.

Да уж. «Марк Кьюбан осуждает этнические чистки», — кому нужен такой заголовок? Пиарщики с ума сойдут! Это был, конечно же, Марк Кьюбан, владелец «Даллас Маверикс». А ещё моральный трус — кажется, раньше мы этого о нём не знали. В этом фрагменте он говорит почти как Джо Байден. «Не могу ничего сказать, это может попасть в заголовки!»

Станут ли прежние зрители когда-нибудь снова смотреть НБА? Об этом много размышлял Джейсон Уитлок, один из журналистов и руководителей OutKick.com. Мы рады, что сегодня он с нами. Спасибо, что нашли для нас время, Джейсон.

Поскольку вы освещаете это десятки лет, я в первую очередь попрошу вас рассказать нам о цифрах и о зрительской аудитории. Эти цифры и вправду так плохи, как кажется?

ДЖЕЙСОН УИТЛОК, OutKick.com: Да, они действительно плохи, Такер, и от этого никуда не деться. Потому что… Я знаю, что их соперником была НФЛ, это был не тот час, когда они обычно играют. Но у них же Леброн Джеймс — якобы величайшая звезда во всём спорте. Он играет за «Лейкерс», самая большая звезда НБА. И они всё равно не смогли привлечь зрителей. Это проблема.

Но в чём же причина? Мне представляется, что есть связь между агрессивной политикой лиги и сокращением зрительской аудитории. Но справедливости ради я хочу спросить об этом человека, который следит за этим профессионально.

ДЖЕЙСОН УИТЛОК: Причина многогранна. Разумеется, была проблема с COVID. Но нельзя отрицать, что этот резкий уклон в антиамериканские настроения отвратил традиционных болельщиков.



Просто подумайте о том, как спорт подавал себя более сотни лет. Или приблизительно сто лет. Ещё со времён Джесси Оуэнса, с Олимпиады 1936 года, американский спорт был послом американского образа жизни. Мы играем национальный гимн. Это патриотическое мероприятие. Теперь же всё развернулось на 180 градусов. Я имею в виду продвижение бренда, то, как НБА себя позиционирует. И многим это просто не по душе.

Сегодня на OutKick у нас была выдающаяся статья о происходящем в НБА, и мы использовали вот какую аналогию. Представим себе Disney World, где они проводят свои матчи. Допустим, что вместо Микки-Мауса лицом их бренда станет (провокационная рэп-исполнительница. — ИноТВ) Карди Би. Допустим, что женщины, одетые как официантки Hooters, будут пристёгивать ремнями маму, папу и их детей-подростков на аттракционе Space Mountain. Это будет значить, что бренд сильно изменился. И это отвратит людей, которых Disney World традиционно рассматривает как потенциальных клиентов. Вот что сейчас происходит с НБА.

Хотя я не был бы шокирован, если бы Disney так и сделал.

Итак, вы наверняка знаете Марка Кьюбана. Все знают Марка Кьюбана. Я знаю Марка Кьюбана. Он не дурак. Во всяком случае я не считал его дураком до этого интервью с Мегин Келли. Почему бы ему просто не сказать: «Да, конечно, я против этнических чисток в Китае»? Почему это так трудно?

ДЖЕЙСОН УИТЛОК: Потому что Китай — главный рынок, представляющий интерес для НБА. Америка для НБА не приоритет. А Китай — приоритет. Вот почему… Такер, я совсем не любитель политики, совсем. Но повестка дня президента Трампа «Америка прежде всего»… Он ведь именно об этом и говорит. Американские компании, в частности НБА, подпадают под иностранное влияние. Вот что происходит с нашей страной.

Я так рад, что НБА разоблачают, потому что это возможность просветить среднестатистического американского болельщика, чтобы люди наконец поняли, что делает с нашей страной зарубежное влияние. В НБА и в какой-то степени в НФЛ патриотическое культурное мероприятие превратили в антиамериканский протест. Нам надо это остановить!



Особенно потому, что, как вы говорите, они делают это в интересах Китая, нашего главного соперника на мировой арене. По-моему, это весьма зловеще!

ДЖЕЙСОН УИТЛОК: Послушайте, в Китае 1,4 миллиарда граждан, Китай тратит много денег на подрыв Америки и американской культуры. Так себя и ведут страны, где у власти коммунисты. Они клеймят Запад и Америку расистами, в то время как сами в тысячу раз большие расисты, чем Америка. В тысячу раз!

Именно.

ДЖЕЙСОН УИТЛОК: Знаете, это проблема, которая меня живо волнует. Я играл в футбол в Болл Стейт, я поддерживаю это учебное заведение. Одного из наших ребят арестовали, молодого афроамериканца, бывшего футболиста, арестовали в Китае по надуманному обвинению. Он провёл в китайской тюрьме три года. Мне и другим пришлось потратить деньги, чтобы вернуть его домой.

Вся эта тема… «Мы ничего не можем говорить про Китай!» А Америку мы будем разносить в пух и прах! Это лицемерное, опасное, изменническое поведение. И это должно закончиться.

Я поищу эту историю про Болл Стейт. Никогда не слышал.

ДЖЕЙСОН УИТЛОК: Уэнделл Браун.

Я посмотрю. Большое спасибо, Джейсон Уитлок!

Дата выхода в эфир 13 октября 2020 года.