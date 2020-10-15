 

Немецкий политолог – в современном мире демократия начинает «засыхать с корней»

15.10.2020, 19:25, Новости дня

Современные люди живут во времена «опасности и неопределённости», заявил в интервью Der Spiegel немецкий политолог Херфрид Мюнклер. Старый мировой порядок, для которого была характерна глобализация, находится на грани краха, и не исключено, что мы стоим на пороге «эпохальных перемен, которые ознаменуют возвращение изолированных друг от друга крупных территорий», прогнозирует эксперт.


Reuters

Мы живём во времена «опасности и неопределённости», заявил в интервью Der Spiegel немецкий политолог Херфрид Мюнклер. Пик общественного раскола из-за миграционного кризиса в Европе уже пройден, но повсюду до сих пор чувствуются «недовольство и злость». По его словам, демократия, как дерево, начинает «засыхать с корней».

«Мировой порядок также находится на грани краха, — подчеркнул эксперт. — В 75-ю годовщину своего существования Объединённые нации, сами себя заблокировавшие, неспособны играть роль представителя глобальных интересов, США отказались от решения глобальных задач и сосредоточились на продвижении исключительно своих личных интересов, такие игроки, как Китай и Россия, ведут себя всё агрессивнее, нарушая международные договоры и обязательства. А ЕС слаб, и в нём нет единства. Всё это вызывает беспокойство».

Среди главных проблем, перед которыми стоит человечество, Мюнклер выделяет глобальное потепление и пандемию коронавируса. Оба этих явления усиливают социальное неравенство как в Германии, так и во всём мире. При этом он считает, что из нынешней ситуации с COVID-19 можно сделать определённые выводы: «Как можно территориально ограничить региональные кризисы и катастрофы в эпоху глобализации? А если сделать это нельзя, то не становимся ли мы свидетелями того, как глобальный обмен превращается из блага в проклятье? И что это означает, если это действительно так? Стоим ли мы на пороге эпохальных перемен, которые ознаменуют возвращение изолированных друг от друга крупных территорий?»



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