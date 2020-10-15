Польша приняла вызов энергетической войны, брошенный Москвой

15.10.2020, 19:25, Новости дня

В результате тенденции диверсификации газовых закупок в Центральной Европе Москва уже потеряла влияние на литовском и украинском газовых рынках, и вскоре она рискует покинуть польский рынок, пишет журналист Якуб Вех. На портале Energetyka24 он рассказывает, что Польша особенно активно включилась в газовое противостояние с Россией, поскольку на кон поставлена политическая независимость, энергетическая безопасность и в целом влияние на газовом рынке в Центральной Европе.



Reuters

После ряда судебных разбирательств начиная с 2016 года на «Газпром» был наложен штраф в резмере $ 7,6 млрд со стороны польского антимонопольного регулятора UOKiK. В прошлом ему уже удалось оштрафовать российскую компанию на более мелкие суммы, на на тот раз штраф был максимально возможным — равным 10% оборота российского газового гиганта.

«Деятельность антимонопольного регулятора выступает в качестве одного из многих фронтов, на которых в неравной борьбе польская сторона сражается с «Газпромом». На кон поставлена политическая независимость, энергетическая безопасность и в целом влияние на газовом рынке в Центральной Европе», — пишет на портале Energetyka24 польский журналист Якуб Вех.

В статье он рассказывает, что после распада Советского Союза, осознав своё преимущество в виде энергоресурсов, русские начали воплощать в реальность так называемую доктрину Фалина — Квицинского. Её суть состоит в замене политического контроля, поддерживаемого в Центральной Европе силами Красной армии, на контроль, осуществляемый с помощью газа и нефти. Отсутствие альтернативных маршрутов доставки, разветвлённая инфраструктура и технологическая адаптация производств стран бывшего советского блока к сбору и переработке сырья с Востока лишь помогла им в этом.

Потом Кремль также начал использовать преимущества, гарантированные торговлей углеводородами. Он проводил газовые войны, навязывая цены и условия сделок, распространял всё больший контроль над транспортными сетями и нарушал закон ЕС о конкуренции, перечисляет автор. При этом он обращает внимание на то, что настоящую выгоду Москве должны были принести инвестиции в «Северный поток» и «Северный поток — 2». Благодаря этим газопроводам с мощнейшей пропускной способностью «Газпром» был бы в состоянии пересылать газ через Балтийское море и тем самым прикрыть существующие транзитные маршруты, идущие в том числе и через Украину.

«В сложившейся ситуации увеличение или даже сохранение сегодняшнего уровня зависимости Центральной Европы от поставок энергоресурсов из РФ вызвало беспокойство не только в экономическом, но и в геополитическом и геостратегическом плане. Именно поэтому ряд стран, расположенных в центральной части континента, предпринял интенсивные шаги с целью обретения независимости от восточного поставщика. Одной из самых активных стала как раз Польша», — подчёркивает автор.

Именно Польша была одной из первых стран, осознавших угрозу, которую представляла собой деятельность РФ в области углеводородов. Катализатором диверсификации поставок, особенно газа, стало приложение к контрактам на поставку и транзит голубого топлива, заключённый в 2006-м и 2009—2010 годах. Именно тогда начались работы по строительству терминала СПГ в польском портовом городе Свиноуйсьце, эксплуатация которого была запущена в 2015 году. «Это стало первым и мощным шагом в направлении диверсификации формирования портфеля поставщиков», — объясняет журналист.

«Вскоре газовый терминал стал получать нефть из Катара, Норвегии и США. Значение таких инвестиций поляки, возможно, поняли на примере литовцев, которые после запуска терминала в Клайпеде вынудили «Газпром» значительно снизить цены на газ», — добавляет он.

Польский журналист напоминает, что уже в 2019 году польская компания Orlen отчиталась о том, что 50% импортируемой нефти было куплено не у России. Более того, в нефтеперерабатывающих заводах компании Lotos наряду с российской нефтью перерабатывалась нефть из Северного моря, Ближнего Востока, Северной Америки и Африки. «Популяризация необходимости диверсификации поставок сырья стала попутным ветром в обществе для осуществления проектов по расширению круга поставщиков топлива. Это, в свою очередь, позволило создать новую инфраструктуру энергетической безопасности как Польши, так и региона», — добавляет он.

В статье автор также обращает внимание на Baltic Pipe — проект строительства газопровода, соединяющего Польшу с норвежскими месторождениями, который не только вновь появился на политической повестке дня, но и уже находится на стадии строительства. По оценкам экспертов, он будет готов к осени 2022 года, когда как раз истекает срок действия контракта с «Газпромом». Польша получит около 9 миллиардов кубометров голубого топлива из Норвегии и сможет спокойно отказаться от поставок газа с Востока.

Автор отмечает, что Польша заботится не только о себе: она решила действовать во имя уменьшения уровня энергетического влияния РФ на всей территории Центральной Европы при помощи экономической инициативы Трёхморья. Она также резко критикует российский проект газопровода «Северный поток — 2», выступает партнёром Украины на пути к повышению уровня энергетической безопасности и способствует осуществлению поставок газа, в том числе из США через территорию Польши, ведь с 2015 года Киев больше не покупает газ напрямую у России. Более того, польское правительство также намерено оказать поддержку по диверсификации поставок нефти на территорию Белоруссии с целью повышения уровня независимости Минска от Москвы, перечисляет он.

Тенденции диверсификации газовых закупок в Центральной Европе уже привели к значительному снижению энергетического влияния РФ в этой области. Москва потеряла влияние на литовском и украинском газовых рынках, вскоре она рискует потерять также и польский рынок, предупреждает автор. Похожая тенденция имеет место в ряде стран инициативы Трёхморья за исключением Венгрии. На эту ситуацию наложился также ряд позитивных событий в международной политике, таких как введение американских санкций в отношении газопровода «Северный поток — 2» и в виде успехов Польши в судебных процессах против «Газпрома».

«Во многом именно такая траектория событий стала возможной благодаря признанию Польшей и рядом других стран того факта, что окончательная цена за сырьё, купленное у россиян, не выражается в валюте на счёте за газ, нефть или электроэнергию. Реальная цена зависимости от поставок из РФ выражается в безопасности и суверенитете, ведь Кремль прекрасно знает, как использовать топливо в качестве оружия», — резюмирует на портале Energetyka24 польский журналист Якуб Вех.