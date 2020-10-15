Военная драма “Ржев” привела в восторг испанских зрителей

15.10.2020, 19:23, Разное

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, организаторам международного фестиваля российского кино и культуры SOL Russian Film Festival удалось провести церемонии открытия и награждения, а также кинопоказы в кинотеатрах города Торревьеха.

Так, 11 октября состоялось торжественное закрытие VI фестиваля российского кино в Испании. За четыре дня испанские зрители посмотрели более десяти полнометражных и короткометражных фильмов, снятых российскими режиссёрами. Однако гран-при удостоился фильм “Ржев”, режиссера Игоря Копылова.

Военная драма основана на реальных событиях 1942 года. Сценарий картины написан по повести “Искупить кровью”, созданной писателем-фронтовиком Вячеславом Кондратьевым. Кинолента рассказывает о роте советских солдат, которые захватывают одну из многочисленных деревушек на Ржевском направлении фронта. Задача роты не только отбить немцев, но и всеми силами удержать деревушку.

Следует подчеркнуть, что испанские зрители высоко оценили картину, они рассказали, что это честный и серьезный фильм о боях и сильных духом российских солдатах, которых объединила любовь к Родине.

Как отмечают в СМИ, снять данный фильм предложил известный предприниматель Евгений Пригожин. Стало известно, что его предок Евгений Ильич Пригожин принимал участие в ржевских сражениях, был лично знаком с Кондратьевым и делился с ним своими фронтовыми воспоминаниями. Таким образом, российский бизнесмен хотел почтить память деда и миллионов других героев, павших под Ржевом.

В прокат кинолента вышла в декабре 2019 года, согласно социологическим исследованиям, она вошла в число лучших фильмов прошлого года, по мнению российских зрителей. Кроме соотечественников фильм уже увидели киноманы Японии, США, Чехии и других стран. Военно-историческая драма понравилась также зрителям Шанхайского международного кинофестиваля. “Ржев” пять раз показали на фестивале, и каждый показ сопровождался аншлагом.

Стоит отметить, что организаторы Sol Russian film festival делают акцент на российском кино, искусстве и культуре. Сам кинофестиваль несет культурно-просветительскую миссию и является некоммерческим проектом. Таким образом, в рамках фестиваля состоялись бесплатные кинопоказы на русском языке с испанскими и английскими субтитрами.