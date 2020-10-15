 

Компания Acura официально представила прототип Acura MDX

15.10.2020, 19:20, Новости дня

Японская компания Acura опубликовала снимки прототипа новой модели кроссовера Acura, который в серийном исполнении появится в следующем году.

Трехрядный паркетник пользуется достаточно высоким спросом на американском рынке. Вместе с тем автомобиль пока показан в формате прототипа, который планируют презентовать публике к началу следующего года. Также японские инженеры намерены показать MDX Type S в течение ближайших пару месяцев. Новый кроссовер MDX получит модернизированные бамперы, увеличенные воздухозаборники, а также стильную радиаторную решетку.

Кроме того, теперь паркетник будет продаваться со светодиодными задними фонарями. Что касается салона, то в кроссовере применили кожаные кресла и соответствующие боковые панели.



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