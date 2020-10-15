 

Британские ученые рассказали о жизни первых млекопитающих

15.10.2020, 19:20, Новости дня

Результаты исследования древнего животного мира опубликовали ученые из Бристольского университета Великобритании и Хельсинкского университета Финляндии. Они сосредоточились на стиле жизни первых млекопитающих.

Данный вид появился на земле примерно 200 миллионов лет назад, разумеется, он не был доминирующим. Его представители – мелкие зверьки, ведущие «подпольный» образ жизни, как нынешние мыши и крысы.

Самые ранние млекопитающие были практически незаметными для окружающего мира, уточняют ученые. У них было не много естественных врагов, из-за чего средняя продолжительность жизни в данном виде была больше. Собственно говоря, это и способствовало выживанию, а затем развитию и размножению.



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