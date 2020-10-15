 

Геофизики определили модель оползней, вызывающих цунами

15.10.2020, 19:20, Новости дня

Геофизики из МФТИ совместно со своими коллегами из нижегородского вуза провели моделирование оползней, способных вызвать цунами. В результате российские ученые пришли к несколько неожиданному выводу.

Как оказалось, приливная волна наибольшей силы возникает именно  тогда, когда основная масса породы после оползня остается на берегу водоема.

Для своих исследований ученые использовали алгоритм FLAC3D. Учитывались характеристики оползневой породы, наклон и высота, с которой она попадает в воду, а также другие важные факторы. Собранные данные помогут прогнозированию вероятных природных и техногенных катастроф, отмечают члены исследовательской группы, а также составлению мер по их профилактике.  



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Правительство выделило более 434 млн рублей на решение экологических проблем в Усолье-Сибирском

20.08 / “Снова собираем всех”. Белорусов призвали выйти на марш в Минске

05.10 / “Ты моя!” Тарзан показал Собчак, чем мужской стриптиз отличается от женского

23.09 / Приехавших из-за рубежа россиян обязали самоизолироваться до результатов теста

01.09 / Украинка Костюк разгромила россиянку на US Open

04.08 / В Генуе открыли новый автомобильный мост на месте обрушившегося

17.07 / Американская журналистка описала «ощущение чуда» от путешествия по России

19.09 / “Установим и привлечем к ответственности”. МВД Беларуси ответило на публикацию личных данных силовиков

10.07 / Во Львовской области впервые за месяц количество новых случаев COVID-19 не превышает 100

26.07 / Поступили сообщения о «минировании» аэропортов в Москве, Петербурге и Краснодаре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска