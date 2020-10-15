Геофизики определили модель оползней, вызывающих цунами

15.10.2020, 19:20, Новости дня

Геофизики из МФТИ совместно со своими коллегами из нижегородского вуза провели моделирование оползней, способных вызвать цунами. В результате российские ученые пришли к несколько неожиданному выводу.

Как оказалось, приливная волна наибольшей силы возникает именно тогда, когда основная масса породы после оползня остается на берегу водоема.

Для своих исследований ученые использовали алгоритм FLAC3D. Учитывались характеристики оползневой породы, наклон и высота, с которой она попадает в воду, а также другие важные факторы. Собранные данные помогут прогнозированию вероятных природных и техногенных катастроф, отмечают члены исследовательской группы, а также составлению мер по их профилактике.