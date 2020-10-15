Ученые сообщили, что происходит с мозгом людей после смерти

15.10.2020, 19:17, Разное

Специалисты Мичиганского университета проводили исследования процессов, происходящим после смерти организма. Они провоцировали остановку мозга у грызунов и контролировали их активность мозга.

Огромной тайной остаются процессы, случающиеся с мозгом после смерти. 20% людей заявляют, что были подвержены околосмертным переживаниям, а в период клинической смерти могли видеть облик родных людей и яркий свет. Верующие люди считают, что таким образом проявляется потусторонняя жизнь, но исследователи доказывают, что подобное явление возникает из-за импульсов в головном мозге, дающие понять человеку, что он продолжает жить.

Специалисты также до сих пор не изучили нейрофизиологические преобразования в мозге после смерти. Есть различные объяснения, которые говорят о том, что сознание, покидая физическую оболочку, стает частью Вселенной. Учеными был проведен опыт, где испытуемыми выступали грызуны. Специалисты вызывали у них остановку сердца, изучая при этом активность мозга на протяжении 30 секунд. Опыты подтвердили, что после смерти в мозге совершаются активные процессы околосмертных переживаний, что говорит о наличии острого восприятия мира перед кончиной.