 

«Да будь ты проклята!»: Екатерина Варнава дерзко высказалась в адрес Агаты Муцениеце

15.10.2020, 19:17, Разное

Екатерина Варнава на церемонии вручения награды «Больше, чем звезды», которую учредил журнал «ОК», дерзко высказалась в адрес Агаты Муцениеце. Актриса после расставания с супругом Павлом Прилучным ведет шоу «Честный развод».
Торжественное вручение премии произошло в Москве, а победителей определяли читатели журнала «ОК». На церемонии присутствовали многие знаменитости и известные персоны. Вадим Верник, главный редактор издания, очень переживал, что праздник может быть в онлайн формате, но радовался, что все состоялось, как и было задумано. Его соведущей была Екатерина Варнава.

В номинации «Герой из Сети» победила Агата Муцениеце, не ожидавшая подобного признания. Она даже шутила, что 2020 год для нее был неплохим, хотя для других жителей планеты он один из худших. С ней не согласилась Екатерина Варнава и «прокляла» актрису за столь смелое высказывание. Агата Муцениеце на колкость не отреагировала, а стала благодарить директора, родителей и команду за хорошую работу.



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