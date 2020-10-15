По стопам родителей: старшая дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя снимется в кино

15.10.2020, 19:15, Разное

Старшая дочь 36-летней актрисы Юлии Пересильд и 69-летнего кинорежиссера Алексея Учителя пробует себя в большом кино. Два года назад, когда Анне было всего 9 лет, она снялась в эпизодической роли в отечественном фантастическом фильме “Черновик” по роману Сергея Лукьяненко. Сейчас ей уже 11, и недавно юная актриса получила роль в картине Натальи Кончаловской “Первый снег”. Радостной новостью девочка поделилась в своем Instagram и рассказала, как прошел ее первый съемочный день:

Когда я поехала на пробы по этому фильму, я очень волновалась и была уверена, что меня не возьмут. Но меня взяли! Я была безумно счастлива… У меня в кадре закрывались глаза. Как только я вышла из кадра, меня начали поздравлять и подарили невероятной красоты букет. В общем, мой первый съемочный день прошел круто!

Кроме того, Анна рассказала, что волновалась перед знакомством со съемочной группой, но призналась, что ей повезло с коллегами по площадке. Оказалось, что со своим экранным отцом уже была знакома ранее, а вот с экранной мамой встретилась впервые. Что касается ее настоящих родителей, они не афишируют актерскую карьеру дочери в социальных сетях, возможно, чтобы избежать обвинений в продвижении девочки.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)26 Авг 2020 в 10:40 PDT

Напомним, Юлия Пересильд впервые стала мамой в 2009 году: на свет появилась ее дочь, которую назвали Анна. Спустя 3 года актриса родила вторую дочь – Марию, но имя отца девочек долгое время хранила в тайне. Заговорить об этом Пересильд решилась лишь в этом году, признавшись, что им является режиссер Алексей Учитель.

Отец моих детей – Алексей Учитель. В очереди в магазине, наверное, видели. Я, правда, не знаю, когда и в каком магазине. Но иногда я стою в очередях, да. Я вообще хозяйка. Запасы делаю. Я Крыса по гороскопу. Крупу запасаю и все, что не портится. У меня в доме можно найти что хочешь… И конечно, Алексей хороший отец, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. И если это люди мне близкие, я думаю: “Ай, мамочка! Зачем вы это сделали?”

– призналась в интервью Marie Claire Юлия, которая впервые представила свою старшую дочь публике в конце 2015 года – на благотворительном мероприятии фонда “Подари жизнь”. Позднее – в апреле 2016 года – Юлия впервые вышла в свет с двумя дочками, посетив премьеру мультфильма “Волки и овцы: бе-е-езумное превращение”. На мероприятии девочки с удовольствием позировали на пресс-воле и фотографировались с героями мультфильма, дав собравшимся понять, что творческие данные передались им по наследству.

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)10 Авг 2020 в 10:21 PDT