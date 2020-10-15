В Москве ужесточили контроль за масочно-перчаточным режимом в транспорте

15.10.2020, 19:08, Новости дня

Департамент транспорта Москвы сообщил, что в столице ужесточаются требования по масочно-перчаточному режиму для общественного транспорта.

Ведомство в своем Telegram-канале сообщило, что получило предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

Новые меры предусматривают, что перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты в случае, даже если поездка оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки, подчеркнули в департаменте.

Также планируется усилить контроль за масочным режимом, проверки планируется проводить чаще, в них будут участвовать в том числе сотрудники правоохранительных органов.

Также ведомство напомнило уже введенные меры, которые должны строго выполняться в московском транспорте. «Все водители и машинисты Московского транспорта должны проходить медосмотр перед каждым рейсом. Дезинфекция всех поверхностей должна быть усилена. Мы обязаны проводить тест на коронавирус каждые 15 дней не менее чем у 10% сотрудников мостранспорта», – указали в департаменте.

Ранее в Москве изменили правила доступа работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести утра. Туда можно будет попасть только при регистрации номеров телефонов.

До этого из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице мэр Москвы Сергей Собянин обязал всех московских работодателей с 5 по 28 октября перевести 30% своих сотрудников на удаленный режим работы предоставить сведения о их переводе. Тем компаниям, которые не выполнят данное требование, либо подадут неполную информацию, грозит приостановка деятельности.