Ученые объяснили опасность коронавируса для молодых людей

15.10.2020, 18:53, Разное

Норвежские исследователи провели исследование, на основании результатов которого дали объяснение высоким рискам осложнений, характерных для части инфицированных коронавирусом молодых людей. Также исследователи рассказали о гендерной зависимости в вопросе заболевания COVID-19.

По информации ученых, представляющих Бергенский университет (Норвегия), а также их французских коллег, принявших участие в исследовании, часть молодых людей имеет в своем организме антитела, блокирующие интерфероны – белки, которые выделяются для борьбы с вирусом. Аналогичный процесс характерен и для пациентов, у которых диагностировано редкое аутоиммунное заболевание APSI. Кроме того, по словам специалистов, упомянутые антитела к интерферонам в большем объеме имеются у мужчин, чем у женщин. Именно такая тенденция объясняет меньшую подверженность представительниц прекрасного пола к тяжелым симптомам и летальным исходам от COVID-19. И, хотя по статистике большинство умерших от коронавируса являлись людьми пожилого возраста, 5-10% молодежи и детей также не лишены риска подвергнуться угрозе для жизни из-за SARS-CoV-2.

Впрочем, как подчеркнули ученые, аномальное наличие антител к интерферонам является лишь одной из ряда причин смерти при COVID-19 и характерно для людей молодого возраста – пациенты за 60 подвержены летальным исходам по причине более сложных проблем со здоровьем. Об этом пишет EurekAlert!.