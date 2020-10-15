“Посмотрим”: Отечественный вирусолог высказался о перспективах назальной вакцины от COVID-19

15.10.2020, 18:53, Разное

Российский вирусолог Виктор Зуев дал интервью одному из отечественных изданий, в котором прокомментировал информацию о создании крымскими коллегами назальной вакцины от COVID-19. Также эксперт поделился мнением о перспективах использования данного препарата.

Как отметил Виктор Зуев, являющийся руководителем отделения микробиологии латентных инфекций Центра имени Гамалеи, похвальным является уже сам факт стремления крымских ученых не сидеть сложа руки, а разработать свою версию необходимой людям вакцины. Однако, по мнению вирусолога, конкретная информация об эффективности и безопасности нового средства от коронавируса пока отсутствует. В качестве примера правильной практики Зуев привел разработчиков из своей организации, которые после создания препарата проверили его на себе и доказали его пользу отсутствием летальных исходов и осложнений, а впоследствии – формированием соответствующих антител к вирусу.

К слову, Виктор Зуев напомнил, что в мировой практике вакцин, основанных на вдыхании, пока нет, а также высказал предположение, что разработчики назального средства пожелали быть оригинальными. “Посмотрим, что будет дальше”, – резюмировал специалист. Об этом сообщает 360tv.ru.