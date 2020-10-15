 

Регина Тодоренко получила премию в номинации «Герой пятилетия» от журнала «ОК!»

15.10.2020, 18:53, Разное

Регина Тодоренко добилась очередной победы в своей личной и творческой жизни. Бывшей ведущей шоу «Орел и Решка» вручили премию в номинации «Герой пятилетия» от журнала «ОК!».
Регина Тодоренко является популярной и востребованной ведущей, кроме проекта «Орел и Решка», она также вела передачи «Пятница с Региной», «Регина +1», была членом жюри в шоу «Маска». Кроме того, девушка профессионально занималась вокалом и участвовала не только в различных конкурсах, но и выступала на сцене, как участница герлз-бенда, а также писала песни.

Сейчас артистка вместе с супругом участвуют в проекте «Ледниковый период», причем не в одной паре. Светская львица уже имеет множество достижений и наград, так в прошлом году ее назвали «Женщиной года» по версии одного из модных журналов. Вскоре Тодоренко лишили престижного статуса из-за неосторожного высказывания о домашнем насилии. Позже селебрити снова вернулась к привычному образу жизни, работая над собственными проектами.

Отметить ее былые и нынешние работы решило глянцевое издание «ОК!», назвав супругу Влада Топалова «Героем пятилетия». На торжественную церемонию вручения премии журнала Тодоренко прибыла вместе с супругом певцом. Телеведущая предстала на ковровой дорожке в мини-платье белого цвета с полосками сверху. Как пишет «ГлобалМСК.ру», Со сцены Тодоренко поблагодарила всех, с кем ей пришлось работать, команды самых разных проектов и телеканалов, а также супруга и сына, которому в декабре текущего года исполнится два года.



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