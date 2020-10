Глава Еврокомиссии второй раз ушла на самоизоляцию

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на самоизоляцию из-за выявления COVID-19 у сотрудника ее офиса. Об этом она сообщила у себя в Twitter 15 октября.

“Мне только что сообщили, что сегодня утром один из сотрудников моего главного офиса получил положительный результат на COVID-19. Результат моего теста отрицательный. В качестве меры пресечения я немедленно покидаю Европейский совет и ухожу на самоизоляцию”, – заявила она.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.

However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2020

Фон дер Ляйен в октябре уже уходила на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19 перед саммитом Украина – ЕС в Брюсселе 6 октября. Ее согласился заменить вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, на вечер 15 октября коронавирусом в мире заразилось почти 38,6 млн человек. Умерло от COVID-19 более 1,09 млн человек, а выздоровело 26,7 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.