Как следить за гигиеной рук во время пандемии

15.10.2020, 18:25, Разное



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По инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 15 октября отмечается Всемирный день мытья рук. Этот праздник был создан для того, чтобы привлечь внимание детей и взрослых к гигиене рук. Сейчас соблюдать её особенно важно, ведь сохраняется высокий риск заражения коронавирусом. РФ занимает четвертое место в мире по количеству инфицированных, однако многие из нас перестали воспринимать пандемию всерьёз и соблюдать меры предосторожности.

Глобальное исследование Dyson показало, что только 40% респондентов моют руки в первую очередь из соображений гигиены. Для 14% это просто привычка, а 11% участников опроса делают это ради ощущения чистоты. Ещё 11% и вовсе не моют руки перед выходом из общественных туалетных комнат.

Между тем бактерии и вирусы могут по несколько часов выживать на поручнях в метро, ручках дверей, кнопках лифтов и других поверхностях в общественных местах. Поэтому регулярное мытьё рук с мылом — один из самых эффективных (и при этом простых) способов снизить риск заражения вирусными заболеваниями. Оно удаляет с кожи до 90% бактерий и вирусов, снижая распространение кишечных инфекций более чем на 40%, а респираторных — почти на 25%. Однако для этого мыть руки надо правильно.

Совет 1. Если вы не можете помыть руки сразу после контакта с потенциально зараженной поверхностью, используйте антисептик как временную меру. Перед этим стоит протереть руки салфеткой, чтобы удалить видимую грязь.

Cовет 2. Наличие украшений снижает эффективность очищения рук от микробов, поэтому снимите их, перед тем, как начать мыть руки.

Совет 3. Быстро ополоснуть и протереть руки недостаточно — надо тщательно мыть их с мылом не менее 20 секунд, не пропуская ни одного участка кожи. При этом лучше использовать жидкое мыло: на кусковом может оставаться грязь. Особенное внимание уделите доминирующей руке (правой для правшей) и кончикам пальцев, где скапливается больше всего бактерий.

Совет 4. Руки следует хорошо высушивать. На первый взгляд этот этап может показаться несущественным, но без него польза от мытья рук сойдёт на нет, так как влажные руки в разы чаще распространяют бактерии. Поэтому поговорим об этом подробнее.



Фото: Dyson

Если дома достаточно вытирать руки обычным матерчатым полотенцем, то в туалетных комнатах общего пользования, где риск заражения особенно велик, нужен другой подход к гигиене. Например, в диспенсере могут закончиться бумажные полотенца. Исследование Dyson показало, что в этом случае 25% респондентов обычно ждут, пока руки высохнут сами. Но это может быть опасно, ведь влажная кожа может переносить в 1000 раз больше микроорганизмов, чем сухая. А если вытирать только что вымытые руки об одежду, как делают 15% респондентов, произойдет повторное заражение, поскольку на ткани могут оставаться бактерии.

Впрочем, даже при использовании сушилок для рук не всё так однозначно. Обычная сушилка с нагревательным элементом действует слишком медленно, поэтому многие люди стряхивают воду на пол и вытирают ладони об одежду, чтобы сэкономить время. Более того, если в сушилке нет фильтра, она сама может стать источником загрязнения рук, выдувая на них влагу и взвешенные частицы, которые содержатся в воздухе туалетной комнаты. А если для запуска сушилки надо нажимать механическую кнопку, возникает дополнительный риск распространения микроорганизмов.

Участники опроса Dyson признались, что из-за этих недостатков сомневаются в гигиеничности сушилок для рук. Но при этом 58% респондентов заявили, что их беспокойство могла бы снизить бесконтактная активация этих устройств. А ещё 47% отметили, что проблему недостаточной гигиеничности сушилок мог бы решить встроенный фильтр, который очищает выпускаемый воздух.

Поэтому во время пандемии особенно важен правильный выбор сушилок для рук. Оптимальным вариантом станут устройства, которые запускаются бесконтактно и за несколько секунд высушивают руки воздухом, очищенным с помощью фильтра HEPA (например, сушилки Dyson Airblade). Такая технология фильтрации позволяет отсеивать 99,95% мелких частиц, предотвращая распространение микроорганизмов и повторное заражение вымытых рук.

Чтобы обеспечить максимально надежную защиту от бактерий и вирусов, уделяйте внимание всем составляющим гигиены рук: от обработки санитайзером и мытья до высушивания. И, разумеется, не забывайте о других мерах предосторожности, ведь обязательное ношение масок и перчаток в общественном транспорте еще никто не отменял.



Фото: Dyson

На правах рекламы