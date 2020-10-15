 

Мнение: Как меня в Турции Европа своими санкциями огорчила…

15.10.2020, 18:20, Разное

Пришвартовались у небольшой турецкой деревушки… И угораздило меня войти в интернет и посмотреть, что в мире творится…

ЕС оказывается, принял санкции им. Навального. В нем всего несколько человек. Которым запретил въезд в страны ЕС… В ЕС объяснили, что Ярин попал в список за работу в группе администрации президента по дискредитации Навального и слежке за ним. Бортников — за участие ФСБ в операции по отравлению Навального, Кириенко — за «оказание поддержки» совершившим преступление, Попов и Криворучко — за работу в минобороны и помощь организаторам преступления, а Меняйло — за содействие преступникам в Сибирском федеральном округе, на территории которого оппозиционер впал в кому. Институт органической химии и технологии попал под ограничения «из-за невыполнения своей обязанности по уничтожению запасов химического оружия» (отсюда).

Не густо. Скажем прямо, такими санкциями Россию не пронять. Вот если бы в списке оказалось пара тысяч чиновников, это было бы совсем другое дело. А если бы еще с женами да детьми…

В общем, огорчила меня Европа….

Источник: Ирек Муртазин



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