 

«Самолеты Судного дня» перенесут на базу современных Ил-96-400М

15.10.2020, 18:17, Разное

Российские воздушные пункты управления войском на Западе называют «самолетами Судного дня». Вскоре их ожидает перенесение на базу более современных судов Ил-96-400М.
Сейчас такие объекты работают на моделях Ил-80, но руководством армии было решено оптимизировать их деятельность за счет использования более актуальных технологий. На Западе уже обеспокоились таким фактом, как считают зарубежные эксперты, обновление позволит ВВС Российской Федерации применить альтернативные варианты при уничтожении вероятным противником наземных пунктов.

Ил-96-400М является новой модификацией широкофюзеляжного самолёта, по решению правительства Российской Федерации авиалайнер сделают базовым для всех отечественных авиакомпаний с дальнемагистральными маршрутами. На его борту помещается порядка 370 человек, надежность, безопасность и экономичность воздушного судна находится на уровне мировых аналогов.

Такой вариант может пригодиться во время войны с использованием ядерного оружия. При этом уже существуют и зарубежные аналоги вроде американских E-4B, которые создавались на базе лайнеров Boeing 747. Решение перевести воздушные пункты командования на Ил-96-400М даст возможность дольше вести боевое дежурство, находясь в воздухе. Также, как пишет «Политэксперт», российские войска таким способом увеличит зону для охвата управления воинскими подразделениями.



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