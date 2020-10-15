Ларису Гузееву в прямом эфире обматерила участница шоу

15.10.2020, 18:17, Разное

Лариса Гузеева нарвалась на грубость, ее обматерила одна из участниц «Давай поженимся!». Девушка, которой не понравился ход дискуссии в студии, обматерила телеведущую во время прямого эфира.

В ходе телепередачи, которую Лариса Гузеева ведет вместе с Розой Сябитовой, часто случаются неоднозначные ситуации и даже скандалы. Иногда им приходится в буквальном смысле успокаивать расстроенных претендентов на любовь. В этот же раз сама Гузеева попала под горячую руку одной из участниц. Соискательница по имени Дарья получила множество негативных слов из-за своего достаточно смелого поведения. Кому-то ее характер показался грубым, вследствие чего обе «телесвахи» отказались рекомендовать кому-либо выбирать именно Дарью из всех остальных претенденток. Это оскорбило 31-летнюю женщину, в конце передачи она высказала свое отношение к организаторам шоу.

При этом она сначала попросила дать ее номер телефона всем мужчинам, участвующим в «Давай поженимся!». Однако отказ ведущих вывел ее из себя, поэтому Дарья покинула студию, обругав их. Стоит отметить, что на шоу девушка уже не впервые, ранее она уже искала свою половинку после развода с первым мужем. Предыдущий супруг запрещал ей видеться с детьми, однако в ходе передачи выяснилось, что ситуация не настолько проста. Гузеева тогда назвала именно Дарью виновницей подобного шага бывшего возлюбленного.

Оказалось, что телеведущая запомнила экс-участницу, потому ее возмутил подход Дарьи к выбору жениха, показавшийся ей Гузеевой меркантильным. «Телесваха» вспомнила о надменности претендентки и при этом отметила, что сама девушка из себя ничего не представляет. Такие слова были восприняты Дарьей, как наговор и даже боязнь соперничества с ее стороны. Однако, как пишет «Слово и дело», уходя она заявила, что у всех троих мужчин, пришедших на эфир, еще есть шанс завоевать такую женщину, как она.