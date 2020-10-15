Глава ЕК покинула саммит ЕС из-за подозрения на коронавирус

15.10.2020, 18:08, Новости дня

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула здание Евросовета, в котором собрались лидеры 27 стран Евросоюза, в связи с подозрением на коронавирус.

«Мне только что сообщили, что сегодня утром у сотрудника моего офиса оказался положительный результат теста на COVID-19. Мой дал отрицательный результат. Однако в качестве меры предосторожности я немедленно покидаю Европейский Совет, чтобы пойти на самоизоляцию», – написала она в своем Twitter.

Напомним, 5 октября председатель ЕК уже объявляла об уходе на самоизоляцию после контактов с человеком, заразившимся коронавирусом. Согласно действующим в настоящий момент бельгийским нормам, самоизоляцию после контакта с человеком, у которого подтверждено заражение коронавирусом, необходимо выдерживать в течение семи дней, за которые нужно получить два отрицательных теста.