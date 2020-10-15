Китай и Таиланд частично возобновили транспортное сообщение

15.10.2020, 18:08, Новости дня

Министр иностранных дел Китая Ван И и премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча договорились о частичном возобновлении сообщения между двумя странами, сообщил в четверг МИД КНР.

«Обе стороны договорились создать экспресс-каналы для обмена специалистами и «зеленые коридоры» для грузоперевозок», – передает ТАСС сообщение МИД Китая.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн сообщил, что в Китае и других юго-восточных регионах изначально предприняли хорошие противоэпидемические меры и добились значительного снижения заболеваемости, поэтому на данный момент новой вспышки коронавируса там не наблюдается.