Диетолог рассказала о неэффективности чаев для похудения

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15.10.2020, 17:53, Разное

Диетолог Антонина Стародубова пояснила о неэффективности чаев для похудения в борьбе с избыточным весом. Напитки из растительного сырья способны повлиять только на успокоение нервной системы и на чувство голода.
По словам диетолога, обычно эта продукция состоит из различных компонентов растительного происхождения, характеризующихся мочегонными и слабительными свойствами. Также составляющие чая для похудения обладают успокаивающим или тонизирующим действием на нервную систему человека. В такие напитки могут добавлять растения, способствующие снижению чувства голода, к примеру, гарцинию камбоджийскую или худию. Анна Стародубова подчеркнула, чаи для похудения, приобретенные в аптеке, являются лишь дополнительным средством, самостоятельно не приводящим к снижению избыточной жировой массы тела. Кроме того, чрезмерное употребление таких напитков способно повлечь за собой изменение водно-электролитного баланса, нарушение функционирования нервной и пищеварительной систем, а также нехватку витаминов и минералов.



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