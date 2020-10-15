Стаса Костюшкина с рельефным прессом на откровенном фото сравнили с Аладдином

15.10.2020, 17:53, Разное

Стас Костюшкин показал откровенное фото с рельефным торсом и накачанными мышцами. Поклонники певца тут же сравнили кумира с Алладином из популярного мультфильма студии Уолта Диснея.

Экс-участник эстрадного дуэта «Чай вдвоем» показал своим фанатам результаты занятий в тренажерном зале. Как и многие его коллеги, Стас Костюшкин активно ведет блоги в различных соцсетях. В новой публикации на странице личного аккаунта в Instagram он продемонстрировал великолепную физическую форму.

Выложенное в интернет фото он сопроводил шутливыми словами о том, что ему настолько понравилось собственное отражение, что он хотел бы забрать зеркало домой. Как выразился певец, сейчас у него «нежирное» тело. 49-летний музыкант отлично выглядит, у него крепкие мускулы и накачанный торс, на котором видны «кубики» пресса. Дуэт «Чай вдвоем» был популярен в 1990-2000 годы, однако в 2012 году, просуществовав 20 лет, коллектив распался. Денис Клявер и Стас Костюшкин начали сольные карьеры, в репертуаре обоих артистов есть как хиты, так и менее популярные песни.

Фолловеры звезды по достоинству оценили его пост, за короткое время он собрал множество комментариев и отметок «Нравится». При этом некоторые подписчики профиля обратили внимание на спортивный костюм артиста, так, яркие штаны их смутили, показавшись слишком броскими. Другие же сравнили артиста с Алладином из нового мультфильма диснеевского мультфильма. Однако, как пишет «Политэксперт», все комментаторы сошлись на том, что такая форма позволяет Костюшкину не петь, а просто ходить по сцене.