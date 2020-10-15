Спикер парламента Киргизии отказался от обязанностей президента

15.10.2020, 17:48, Новости дня

Спикер киргизского парламента Канат Исаев сообщил, что не собирается исполнять обязанности главы государства, сообщил премьер-министр страны Садыр Жапаров.

«Исаев официально заявил, что не будет исполнять обязанности президента», – сказал Жапаров. Он заявил, что теперь полномочия президента переходят к нему, передает ТАСС.

В четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкекв и вернуть мирную жизнь. Сейчас, по словам объявившего об отставке президента, ситуация в Киргизии близка к конфликту между протестующими и силовиками.

В пятницу Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. Новым премьером стал Садыр Жапаров.

С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Канат Исаев должен был стать исполняющим обязанности президента Киргизии, согласно конституции республики.