Утечку воздуха на МКС предложили закрыть поролоном и пленкой

15.10.2020, 17:48, Новости дня

Экипаж МКС нашел «щель в космос» в вероятном месте утечки воздуха в российском модуле «Звезда», об этом разговаривали астронавты в ходе переговоров с Землей.

Космонавт Анатолий Иванишин ранее сообщил, что обнаружил место при помощи пакетика чая. Место находится в промежуточной камере модуля, возле аппаратуры широкополосной системы связи.

«Вы можете видеть на фотографиях скопление чаинок вдоль царапины», – сообщил космонавт специалисту подмосковного центра управления полетами, передает РИА «Новости».

Через некоторое время специалист центра сообщил, что на МКС направили план обклейки «щели». Экипажу предложили воспользоваться пленкой и кусками поролона, чтобы образовался пузырь, который схлопнется, если воздух начнет выходить.

Напомним, обнаруженная в модуле «Звезда» утечка превышает допустимую величину, экипажу на МКС может потребоваться дополнительная доставка кислорода. В модуле «Звезда» найдены два возможных места утечки воздуха. Неполадку хотели устранить при помощи скотча, однако сделать это не удалось. Позже было принято решение заделать место утечки американским пластилином. В понедельник космонавты пожаловались на постепенное повышение температуры в модуле МКС с утечкой воздуха.