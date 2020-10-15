Новый глава МИД Киргизии высказался об отношениях с Россией

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15.10.2020, 17:47, Новости дня

Киргизия придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией, сообщил новый глава МИД республики Руслан Казакбаев.

«Кыргызская Республика придает важное значение дальнейшему укреплению и наращиванию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией», – цитирует Казакбаева пресс-служба МИД Киргизии. Он также поблагодарил российскую сторону «за поддержку народа Кыргызстана», передает РИА «Новости».

Казакбаев принял в Киргизии российского посла Николая Удовиченко. По данным пресс-службы МИД Киргизии, Удовиченко передал поздравления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по случаю назначения Казакбаева новым главой МИД.

Как сообщается, в ходе беседы «глава внешнеполитического ведомства информировал собеседника о внутриполитической ситуации в Кыргызской Республике и отметил, что в настоящее время положение в стране постепенно стабилизируется, происходящие политические процессы вернулись в конституционное поле, а также подчеркнул, что полностью сформирована исполнительная ветвь власти Кыргызской Республики, которая активизировала свою деятельность, в том числе, по восстановлению социально-экономического положения страны и принимает меры по борьбе с распространением пандемии коронавирусной инфекции».

«Стороны выразили готовность к осуществлению запланированных мероприятий, в том числе в рамках Перекрестного года Кыргызстана и России, продолжению конструктивного диалога в духе стратегического партнерства и союзничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией», – добавили в пресс-службе.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает, что в Киргизии в скором времени ситуация стабилизируется в рамках конституции республики.

В четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост. Он также призвал премьер-министра Садыра Жапарова и других политиков увести своих сторонников из Бишкекв и вернуть мирную жизнь. Сейчас, по словам объявившего об отставке президента, ситуация в Киргизии близка к конфликту между протестующими и силовиками.

В пятницу Жээнбеков подписал указ о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения до 21 октября. Кроме того, Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра республики Кубатбека Боронова. Новым премьером стал Садыр Жапаров.

С 5 октября в Бишкеке проходят протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики до 6 ноября.



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