 

Глава MI5 назвал российскую разведку главной угрозой для Великобритании — но вскоре её место займёт китайская

15.10.2020, 17:25, Новости дня

В британской контрразведке назвали спецслужбы РФ и Китая наибольшей угрозой Великобритании с точки зрения национальной безопасности, пишет Newsweek. При этом, по словам главы MI5 Кена Маккаллума, по состоянию на октябрь 2020 года угроза со стороны РФ превосходит ту, что представляет Китай, однако в течение следующего десятилетия именно китайская разведывательная деятельность будет «формировать мир».


Reuters

Глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум заявил, что среди всех государств РФ представляет наибольшую угрозу Великобритании с точки зрения национальной безопасности, однако предупредил, что в ближайшее десятилетие «формировать мир» будет деятельность разведки Китая, пишет Newsweek.

Выступая с первой речью в качестве руководителя MI5, Маккаллум отметил, что в том, что касается деятельности в сфере безопасности и разведки, действия Москвы похожи на «плохую погоду», однако Китай ответственен за «изменение климата».

«Если вопрос в том, спецслужбы каких стран вызывают наибольшее раздражение у Великобритании в октябре 2020 года, то ответ — Россия», — заявил глава британской контрразведки, добавив, что, несмотря на это, в течение следующего десятилетия наибольшие вызовы с точки зрения национальной безопасности для его страны будут исходить от Китая.

«Может показаться, что российские спецслужбы создают внезапные вспышки плохой погоды, в то время как Китай меняет климат», — приводит Newsweek слова Маккаллума.

Не обошёл своим вниманием глава ведомства и угрозу терроризма для Великобритании. Так, по его словам, растёт угроза со стороны новых террористических группировок. С 2017 года британским спецслужбам удалось сорвать 27 терактов. При этом восемь из них планировали ультраправые группировки.

«Эти угрозы становятся всё более разнообразными и в какой-то степени их становится всё труднее обнаружить, — отметил Маккаллум. — Мы сталкиваемся с опасным сочетанием: террористическая угроза никуда не делась, а масштаб враждебной деятельности со стороны государств растёт».

Тем не менее Маккаллум призывает не сомневаться в британских спецслужбах, в том числе и в контрразведке. По его словам, международное сотрудничество и развитие технологий позволяют MI5 «быть уверенными в себе», отмечает Newsweek.

 



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