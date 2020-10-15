 

МИД Украины призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на Норвегию

15.10.2020, 17:25, Новости дня

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии. Как пишет «112 Украина», Кулеба добавил, что Украина готова усиливать сотрудничество с Норвегией и другими партнёрами для противодействия киберугрозам.


Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал привлечь Россию к ответственности за кибератаку на парламент Норвегии. Как передаёт «112 Украина», об этом глава украинского МИД заявил на своей странице в Twitter.

«Россия должна понести ответственность. Евроатлантическая солидарность и взаимная поддержка имеют ключевое значение для противодействия вызовам гибридной войны», — написал Кулеба.

Он также добавил, что Украина готова усиливать сотрудничество с Норвегией и другими партнёрами для противодействия киберугрозам. 

Как напоминает канал, МИД Норвегии обвинил Россию в причастности к взлому электронной почты депутатов норвежского парламента Стортинга в августе, во время которого произошла утечка данных.

В свою очередь посольство РФ в Норвегии опровергло российский след в деле о хакерском нападении на норвежский парламент Стортинг. Упомянутый инцидент российская дипломатия расценила как серьёзную преднамеренную провокацию, губительную для двусторонних отношений.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.08 / Белорусская оппозиция не выбрала нового кандидата в президенты республики

08.08 / Диетолог назвала самое опасное для здоровья пиво

02.07 / Московская биржа открылась ростом

11.07 / В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

03.08 / Вандал, разгоромивший оборудование на пункте въезда на Труханов остров в Киеве, пояснил свои мотивы

01.07 / Участок для голосования по Конституции открылся в Вашингтоне

09.08 / Белорусские власти пригрозили закрыть портал TUT.BY за интервью с наблюдателем на выборах президента

06.07 / “Ливерпуль” одержал победу над “Астон Виллой” в чемпионате Англии

08.08 / Журналист Ткач заявил, что обнаружил у себя дома прослушивающее устройство

08.09 / Лавров пообещал полное уничтожение очагов террористов в Сирии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска