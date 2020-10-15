 

Программы о природе позитивно сказываются на самочувствии

15.10.2020, 17:20, Новости дня

Ученые из Университета Эксетра заинтересовались вопросом: насколько спокойные и уравновешенные телепрограммы о живой природе влияют на самочувствие зрителей. Для того чтобы найти ответ, они собрали фокус-группу из сотни добровольцев, которым демонстрировали разный видеоконтент.

Оказалось, что во время просмотра программ о животных и растениях у большинства людей улучшалось настроение и самочувствие. Аналитические программы на экономические и политические темы, наоборот, приводит к развитию признаков депрессии.

Впрочем, скука и тоска господствовала в аудитории, когда на экране показывали фильм о коралловых рифах. Там слишком много статических сцен, отмечают исследователи. Однако ситуация улучшалась, когда зрителям предлагали воспользоваться шлемами виртуальной реальности.



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