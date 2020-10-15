 

Во время раскопок в Китае обнаружили останки древних обезьян

15.10.2020, 17:20, Новости дня

Ценная находка ожидала ученых, которые вели раскопки к провинции Юньнань на юге Китая. Здесь обнаружили кости древних обезьян. По предварительным данным, приматы жили на этой территории от пяти до семи миллионов лет назад.

Это самое древнее подтверждение факта существования в ту эпоху обезьян за пределами Африки и Южной Америки, уточняют исследователи. Ученые также пояснили, что приматы жили не только в Азии, но и в Европе. Однако представители науки до сих пор спорят, когда они там появились.

Существует предположение, что обезьяны осваивали территорию Земли примерно так же, как и люди, миграция которых происходила намного позже. Найденные окаменевшие останки относятся к виду мезопитеков.



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