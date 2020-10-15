Российские ученые создали уникальный сплав для авиадвигателей

15.10.2020, 17:20, Новости дня

Специалисты из НИУ «БелГУ» презентовали новый сплав, из которого можно изготавливать важные детали в турбинах авиадвигателей. По словам разработчика, данный материал подходит для любых газотурбинных двигателей и способствует их усовершенствованию.

Новый сплав отличается одновременно высокой эластиностью и прочностью. Его будут использовать при создании газотурбинных двигателей нового поколения.

Как отмечают специалисты, сегодня развитию данного сектора машиностроения мешает именно отсутствие материалов, которые смогли бы выдержать огромные перегрузки. Изобретенный сплав металлов позволит существенно увеличить мощность агрегатов, а также сократить расходы на их плановый ремонт и обслуживание.