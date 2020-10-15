Передумала: королева Елизавета II впервые за долгое время вышла в свет

15.10.2020, 17:15, Разное

94-летняя королева Великобритании решила нарушить построенные ею же планы и все-таки вернулась к своим королевским обязанностям, хотя ранее сообщалось, что Ее Величество проведет осень за пределами Букингемского дворца и отменила все официальные мероприятия со своим участием до конца года. В четверг днем, 15 октября, королева в сопровождении старшего внука и второго наследника в очереди на британский престол, 39-летнего принца Уильяма, посетила Лабораторию оборонной науки и техники Портон-Даун в окрестностях города Солсбери. Монархи приняли участие в официальном открытии нового центра энергетической аналитики.

В рамках визита Елизавета II и Уильям прогулялись по зданию, где им показали новейшие военные разработки, пообщались со специалистами, которые занимаются защитой Великобритании от терроризма и преступности, и с учеными, которые изучают природу химического оружия (в том числе и вещества Новичок) и вируса COVID-19, помогают системе здравоохранения увеличить масштабы тестирования населения. Известно, что королева прибыла к центру на вертолете, а Уильям приехал на автомобиле. Также все 48 человек, с которыми контактировали представители королевской семьи, прошли тест на коронавирус.

Кстати, последний раз принц Уильям сопровождал свою бабушку на публичном мероприятии три года назад – в июле 2017 года на встрече с людьми, пострадавшими от пожара в высотном здании Гренфелл-тауэр.

Напомним, в начале августа королева Великобритании отдыхала вместе с мужем, принцем Филиппом, в своем шотландском поместье Балморал. Традиционно там она проводит время до середины сентября и затем возвращается в Букингемский дворец для выполнения обязательств. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса Елизавета II отказалась приезжать в Лондон и, как сообщалось ранее, собиралась вернуться в Виндзорский замок, где, начиная с марта, провела карантин. Но в начале сентября пресс-служба королевы предоставила официальную информацию и по этой теме: Ее Величество придумала новый маршрут и сначала направилась в поместье Сандрингем, Норфолк, где обычно проходят ее рождественские каникулы.