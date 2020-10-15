Скандалы: Экс-глава Удмуртии проложил взятками мосты в колонию

15.10.2020, 17:10, Разное

Александра Соловьева осудили на десять лет и оштрафовали на 275 млн рублей

Суд признал виновным бывшего главу Удмуртии 70-летнего Александра Соловьева в получении взяток на общую сумму 139 млн руб., отправив его в колонию на десятилетний срок. Судья не принял доводы стороны защиты о том, что на подсудимого оказывалось давление во время следствия. Сторона обвинения осталась «довольна и удовлетворена» решением суда. Адвокат Александра Соловьева назвала происходящее «безобразием» и заявила, что приговор будет обжалован.

Оглашая приговор, судья Завьяловского райсуда Удмуртии Антон Пермяков признал бывшего главу республики Александра Соловьева виновным в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Суд посчитал доказанной версию Следственного комитета России, по которой в 2014–2016 годах Александр Соловьев получил от представителей организаций, строивших мосты через реки Каму и Буй в районе Камбарки, взятки в виде денег на общую сумму 139 млн руб., а также в виде доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн руб. Взятку для Александра Соловьева в нескольких частях передавал владелец компании РИК, строившей мосты, Александр Забарский. Необходимые суммы он передавал тогдашнему директору РИК Сергею Полевикову, а тот — заместителю министра дорожного хозяйства Удмуртии Александру Соловьеву, тезке и близкому соратнику главы региона. За это глава региона должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов и выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на разведку, а также на добычу песка и песчано-гравийной смеси.

Позицию стороны защиты об оказанном на подсудимого давлении во время следствия судья признал несостоятельной и необоснованной.

Умысел у Соловьева получить взятку сформировался самостоятельно»,— отметил судья.

В ходе следствия экс-глава Удмуртии полностью признал свою вину и сотрудничал с СКР, однако в суде свою позицию изменил, начав отрицать участие в коррупции. Александру Соловьеву неоднократно продлевали меру пресечения, в августе 2017 года его перевели под домашний арест — в квартиру его дочери в Москве. В Завьяловский райсуд Удмуртии дело поступило лишь в декабре 2018 года. Свидетелями по делу прошли более 140 человек, в том числе тезка экс-главы Удмуртии Александр Соловьев, господа Забарский и Полевиков, объем письменных материалов дела составил 65 томов.

Гособвинение просило назначить подсудимому 13 лет заключения. Адвокат Галина Сбоева настаивала на его оправдании по всем пунктам обвинения. Приговором суда господину Соловьеву были назначены десять лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 275 млн руб.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел его активное способствование раскрытию преступления, положительные характеристики, наличие наград, званий, возраст, состояние здоровья и наличие хронических заболеваний.

Как отметили в пресс-службе СКР, в ходе расследования следователям удалось установить имущество Александра Соловьева, на которое «в счет обеспечения исполнения последующего приговора» судом был наложен арест. Так, среди арестованного оказалось более 20 объектов недвижимости: дома, квартиры и нежилые помещения, земельные участки, а также дорогостоящие транспортные средства — автомобили и снегоходы. Обеспечительные меры были наложены на его долю участия в уставных капиталах организаций, деньги, в том числе в иностранной валюте, в сумме примерно 15 млн руб., слитки золота и другие ценности. «Кроме того, компетентными органами Королевства Испании по запросу следствия о правовой помощи наложен арест на расположенные там земельный участок и жилой дом, оформленные на родственников Соловьева»,— сообщили в пресс-службе СКР.

Гособвинитель Дмитрий Походин сообщил, что решением суда сторона обвинения осталась «довольна и удовлетворена». «Для меня очевидно, что суд в данном случае попытался соблюсти баланс между общественной опасностью совершенных преступлений, которые являются особо тяжкими, и наличием у Соловьева ряда смягчающих его вину обстоятельств, среди которых — возраст подсудимого, ему сейчас 70 лет, наличие тяжелых и хронических заболеваний»,— отметил гособвинитель.

Адвокат Сбоева отметила, что с первых дней возбуждения дела были допущены «грубейшие нарушения закона». Она подчеркнула, что приговор будет обязательно обжалован.

Это же безобразие. Если заявлять о том, что якобы никакие нарушения УПК не были допущены, тогда о чем тут вообще говорить?» — отметила госпожа Сбоева.

По ее словам, остается неизменной позиция защиты о том, что в инкриминируемых экс-главе Удмуртии деяниях в качестве обвиняемого должен быть бывший замминистра дорожного хозяйства, который на суде выступал в качестве свидетеля обвинения. Она отметила, что вместе с подсудимым они «были готовы» к такому исходу событий и «ничего доброго не ждали».

Александра Соловьева взяли под стражу в зале суда. Приговор в отношении экс-главы Удмуртии в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти дней.

Оксана Мымрина